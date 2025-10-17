Достижения.рф

От школьных видеороликов и первых подписчиков до миллионов — история взросления и творчества известной блогерши Кати Адушкиной

Катя Адушкина (Фото: ВКонтакте @adushkinalife)

Катя Адушкина — одна из самых известных блогерш в России. Эта девочка выросла прямо перед глазами подписчиков, покорив всех харизмой и искренностью. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».



Ранние годы и начало карьеры

Екатерина Адушкина родилась 18 октября 2003 года в Москве. Родители Кати находятся в разводе. Ее отец, Роман Адушкин, является бизнесменом и живет в Майами. Мама, Дарья Толстова, работала в строительстве домов, но ее настоящая страсть была связана с рисованием. Весной 2020 года стало известно, что она вышла замуж во второй раз, а через год Катя сообщила о ее беременности.

С детства блогерша увлекалась творчеством: рисовала, слушала музыку и танцевала. В девять лет девочка наткнулась на YouTube и решила создать свой канал, вдохновившись другими блогерами. Первое видео, «Жуткие дети на улице Теней», быстро стало популярным, и Катя поняла, что может развлекать зрителей.

Катя Адушкина (Фото: ВКонтакте @adushkinalife)
Из-за активно развивающейся в юном возрасте карьеры у девочки не хватало времени на учебу. Чтобы поправить ситуацию, она начала заниматься с репетитором, а потом перешла на домашнее обучение.

Успех и популярность

С каждым новым видео количество ее подписчиков росло. Она делится забавными моментами из жизни, рассказывает о путешествиях и просто веселится на камеру. В 2016 году Катя впервые появилась на телевидении в рекламе жевательной конфеты. После этого ее пригласили участвовать в музыкальных клипах других исполнителей. Вскоре девушку наградили титулом «Блогер года» на шоу Игоря Крутого. Она стала ведущей программы на Радио Кидс и отправилась в гастроли по России. Катя подписала контракт с Adidas и стала моделью для их рекламных кампаний.

Катя Адушкина (Фото: ВКонтакте @adushkinalife)
Катя Адушкина редко появляется в кадре одна, чаще ее можно увидеть с другими знаменитостями, такими как Маш Милаш и Женя Белозеров. В апреле 2018 года она встретилась с участницами группы Open Kids и опубликовала совместное видео. Летом того же года Катя дала интервью журналу Elle.Girls, где рассказала о своих планах и вдохновении от блогера Кати Клэп. Она использует ежедневник для организации своих проектов. В июле 2018 года провела встречу с поклонниками в Москве. В 2020 году Катя активно обновляла свой блог, включая видео о работе над музыкальными проектами и рубрику «Работаю 24 часа».

Катя Адушкина (Фото: ВКонтакте @adushkinalife)
В 2022 году она приняла участие в спортивном турнире «Вызов» на ТНТ, где соревновалась с известными личностями против представителей науки. В конце декабря Катя скрывалась под костюмом зебры в шоу «Маска. Танцы» и стала победительницей проекта.

Катя и музыка

После знакомства с участниками телешоу «Голос. Дети» Катя Адушкина начала заниматься вокалом и выпустила свое первое музыкальное видео «Смотри меня» в 2017 году. Она последовательно записала синглы «Все мое», «Лимонад» и «Зажигай», на который провела танцевальный конкурс в Musical.ly. В 2019 году вышел ее мини-альбом «АНДО» с коллаборацией с Владом А4 на трек «Огонь». В 2020 году девушка выпустила сборник «Малэнький» и серию цифровых синглов, включая песню «Больно». Весной 2021 года она презентовала альбом «Школьный» и клип на трек «Шоколад», а также выпустила композицию «Сладкий».

Личная жизнь Екатерины Адушкиной

В феврале 2017 года на радио KIDS FM Катя познакомилась с ведущим и видеоблогером Никитой Златоустом. Между ними быстро завязались отношения, и они начали встречаться. Однако осенью пара рассталась, что вызвало грусть у поклонников, которые смонтировали и опубликовали видео «А помнишь вечера?», посвященное милым моментам их недолгих отношений.

Катя Адушкина (Фото: ВКонтакте @adushkinalife)
Катя признаётся, что ей нелегко найти настоящих друзей, которые не пытаются воспользоваться её популярностью. Раньше она часто снимала совместные ролики с лучшей подругой, но со временем их общение стало поверхностным и они стали видеться в основном на танцплощадке. Девушка обожает животных — дома её ждут померанский шпиц Рада и кот Стив.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0