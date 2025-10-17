От школьных видеороликов и первых подписчиков до миллионов — история взросления и творчества известной блогерши Кати Адушкиной
Катя Адушкина — одна из самых известных блогерш в России. Эта девочка выросла прямо перед глазами подписчиков, покорив всех харизмой и искренностью. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и начало карьерыЕкатерина Адушкина родилась 18 октября 2003 года в Москве. Родители Кати находятся в разводе. Ее отец, Роман Адушкин, является бизнесменом и живет в Майами. Мама, Дарья Толстова, работала в строительстве домов, но ее настоящая страсть была связана с рисованием. Весной 2020 года стало известно, что она вышла замуж во второй раз, а через год Катя сообщила о ее беременности.
С детства блогерша увлекалась творчеством: рисовала, слушала музыку и танцевала. В девять лет девочка наткнулась на YouTube и решила создать свой канал, вдохновившись другими блогерами. Первое видео, «Жуткие дети на улице Теней», быстро стало популярным, и Катя поняла, что может развлекать зрителей.
Из-за активно развивающейся в юном возрасте карьеры у девочки не хватало времени на учебу. Чтобы поправить ситуацию, она начала заниматься с репетитором, а потом перешла на домашнее обучение.
Успех и популярностьС каждым новым видео количество ее подписчиков росло. Она делится забавными моментами из жизни, рассказывает о путешествиях и просто веселится на камеру. В 2016 году Катя впервые появилась на телевидении в рекламе жевательной конфеты. После этого ее пригласили участвовать в музыкальных клипах других исполнителей. Вскоре девушку наградили титулом «Блогер года» на шоу Игоря Крутого. Она стала ведущей программы на Радио Кидс и отправилась в гастроли по России. Катя подписала контракт с Adidas и стала моделью для их рекламных кампаний.
Катя Адушкина редко появляется в кадре одна, чаще ее можно увидеть с другими знаменитостями, такими как Маш Милаш и Женя Белозеров. В апреле 2018 года она встретилась с участницами группы Open Kids и опубликовала совместное видео. Летом того же года Катя дала интервью журналу Elle.Girls, где рассказала о своих планах и вдохновении от блогера Кати Клэп. Она использует ежедневник для организации своих проектов. В июле 2018 года провела встречу с поклонниками в Москве. В 2020 году Катя активно обновляла свой блог, включая видео о работе над музыкальными проектами и рубрику «Работаю 24 часа».
В 2022 году она приняла участие в спортивном турнире «Вызов» на ТНТ, где соревновалась с известными личностями против представителей науки. В конце декабря Катя скрывалась под костюмом зебры в шоу «Маска. Танцы» и стала победительницей проекта.
Катя и музыкаПосле знакомства с участниками телешоу «Голос. Дети» Катя Адушкина начала заниматься вокалом и выпустила свое первое музыкальное видео «Смотри меня» в 2017 году. Она последовательно записала синглы «Все мое», «Лимонад» и «Зажигай», на который провела танцевальный конкурс в Musical.ly. В 2019 году вышел ее мини-альбом «АНДО» с коллаборацией с Владом А4 на трек «Огонь». В 2020 году девушка выпустила сборник «Малэнький» и серию цифровых синглов, включая песню «Больно». Весной 2021 года она презентовала альбом «Школьный» и клип на трек «Шоколад», а также выпустила композицию «Сладкий».
Личная жизнь Екатерины АдушкинойВ феврале 2017 года на радио KIDS FM Катя познакомилась с ведущим и видеоблогером Никитой Златоустом. Между ними быстро завязались отношения, и они начали встречаться. Однако осенью пара рассталась, что вызвало грусть у поклонников, которые смонтировали и опубликовали видео «А помнишь вечера?», посвященное милым моментам их недолгих отношений.
Катя признаётся, что ей нелегко найти настоящих друзей, которые не пытаются воспользоваться её популярностью. Раньше она часто снимала совместные ролики с лучшей подругой, но со временем их общение стало поверхностным и они стали видеться в основном на танцплощадке. Девушка обожает животных — дома её ждут померанский шпиц Рада и кот Стив.