Том Круз и Ана де Армас расстались — «искра угасла»
Стала известна причина расставания Тома Круза и Аны де Армас.
Как сообщает RadarOnline, спустя девять месяцев отношений актёры решили, что им лучше остаться друзьями. Разрыв инициировал сам Круз, объяснив своё решение тем, что «искра угасла».
По данным источников, несмотря на разрыв, пара сохранила дружеские отношения. Ана де Армас даже получила роль в новом фильме Тома Круза, что говорит о зрелом и уважительном подходе обоих к ситуации.
Отношения Тома Круза и Аны де Армас впервые стали достоянием общественности в феврале этого года. Актёра несколько раз видели с молодой коллегой во время прогулок на вертолёте, а инсайдеры утверждали, что пара была по-настоящему влюблена и счастлива вместе. Однако счастье оказалось недолгим.
