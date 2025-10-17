«Эта кукла — его талисман»: У Киркорова пропала кукла-копия Аллы Пугачёвой

17 октября 2025, 15:58

Куклу Пугачёвой в бигуди украли из дома Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

У певца Филиппа Киркорова пропала кукла-копия Аллы Пугачёвой. Эту вещь артист особенно ценил. Подробности сообщает издание «Страсти».





Как рассказал приятель Киркорова, у исполнителя есть целая коллекция кукол, которые изображают разных артистов. Однако куклу Пугачёвой в домашнем образе — в пеньюаре и бигуди — он хранил отдельно от других, в своей спальне, и показывал только самым близким людям.

«Поговаривали, что эта кукла — его талисман. И вот она пропала. То ли прислуга украла, то ли кто-то из гостей постарался. Филипп очень расстроился. Думает теперь везде камеры поставить, а то в некоторых комнатах их не ставили, чтобы никто не подсматривал», — сообщил друг артиста.

