«Душераздирающе»: раскрыта тайная болезнь актрисы Дайан Китон — она страдала от деменции

17 октября 2025, 15:03

Дайан Китон скрывала борьбу с деменцией в последние годы жизни

Дайан Китон (Фото: Instagram* / @diane_keaton)

Мир кино продолжает переживать потерю легенды: 11 октября скончалась 78-летняя актриса Дайан Китон — обладательница премии «Оскар» и одна из самых узнаваемых звёзд Голливуда.





Официальной причиной смерти стала пневмония, однако, как сообщает RadarOnline, последние годы жизни актриса также боролась с деменцией, скрывая болезнь от публики.



По словам источников из окружения Китон, ухудшение состояния стало заметно во время съёмок романтической комедии «Maybe I Do» в 2022 году. Из-за проблем с памятью актрисе приходилось использовать наушник, чтобы слышать подсказки с текстом реплик.





«Это было так грустно. Уильям Х. Мэйси очень поддерживал её, но любая пауза — будь то перерыв на обед или туалет — возвращала всё к началу. Было душераздирающе наблюдать за этим. Она была такой милой», — рассказал один из участников съёмочной группы.