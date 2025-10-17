«Душераздирающе»: раскрыта тайная болезнь актрисы Дайан Китон — она страдала от деменции
Дайан Китон скрывала борьбу с деменцией в последние годы жизни
Мир кино продолжает переживать потерю легенды: 11 октября скончалась 78-летняя актриса Дайан Китон — обладательница премии «Оскар» и одна из самых узнаваемых звёзд Голливуда.
Официальной причиной смерти стала пневмония, однако, как сообщает RadarOnline, последние годы жизни актриса также боролась с деменцией, скрывая болезнь от публики.
По словам источников из окружения Китон, ухудшение состояния стало заметно во время съёмок романтической комедии «Maybe I Do» в 2022 году. Из-за проблем с памятью актрисе приходилось использовать наушник, чтобы слышать подсказки с текстом реплик.
«Это было так грустно. Уильям Х. Мэйси очень поддерживал её, но любая пауза — будь то перерыв на обед или туалет — возвращала всё к началу. Было душераздирающе наблюдать за этим. Она была такой милой», — рассказал один из участников съёмочной группы.Известно, что деменция имела у Китон наследственный характер. Мать актрисы, Дороти Дин, долгие годы страдала от болезни Альцгеймера. В своих мемуарах «Then Again» (2011) Дайан описала, как наблюдала, как болезнь постепенно забирает близкого человека. Дороти Дин умерла в 2008 году после 15 лет борьбы с недугом.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Дайан Китон оставалась активной и продолжала сниматься до последних лет. Её помнят по культовым ролям в фильмах «Крёстный отец», «Энни Холл», «Манхэттен» и «Любовь по правилам и без».