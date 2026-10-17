Болезненное расставание с Сёмой Кимом, квартира в центре Москвы и слухи о беременности: что скрывает блогер Катя Адушкина?
Блогер, певица и бывшая танцовщица Катя Адушкина 18 октября отмечает свой 23-й день рождения. Её знают миллионы: одни — по танцевальным роликам и треку «Зажигай», другие — по откровенным интервью о болезненных расставаниях и работе с психологом. За внешне глянцевой историей успеха скрываются годы экспериментов над собственным образом, громкие слухи и признания, от которых у поклонников сжималось сердце. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы и начало карьерыКатя Адушкина родилась в Москве и с ранних лет оказалась в творческой среде: танцевальная студия «Тодес», углублённое изучение английского и французского, а затем — вынужденный переход на домашнее обучение, потому что совмещать репетиции с обычной школой становилось всё труднее . Собственный YouTube-канал она завела в 2013 году, когда ей было всего девять лет, и первым роликом стало танцевальное видео.
Успех и популярностьС каждым новым видео количество ее подписчиков росло. Она делится забавными моментами из жизни, рассказывает о путешествиях и просто веселится на камеру. В 2016 году Катя впервые появилась на телевидении в рекламе жевательной конфеты. После этого ее пригласили участвовать в музыкальных клипах других исполнителей. Вскоре девушку наградили титулом «Блогер года» на шоу Игоря Крутого. Она стала ведущей программы на Радио Кидс и отправилась в гастроли по России. Катя подписала контракт с Adidas и стала моделью для их рекламных кампаний.
Катя Адушкина редко появляется в кадре одна, чаще ее можно увидеть с другими знаменитостями, такими как Маш Милаш и Женя Белозеров. В апреле 2018 года она встретилась с участницами группы Open Kids и опубликовала совместное видео. Летом того же года Катя дала интервью журналу Elle.Girls, где рассказала о своих планах и вдохновении от блогера Кати Клэп. Она использует ежедневник для организации своих проектов. В июле 2018 года провела встречу с поклонниками в Москве. В 2020 году Катя активно обновляла свой блог, включая видео о работе над музыкальными проектами и рубрику «Работаю 24 часа».
В 2022 году она приняла участие в спортивном турнире «Вызов» на ТНТ, где соревновалась с известными личностями против представителей науки. В конце декабря Катя скрывалась под костюмом зебры в шоу «Маска. Танцы» и стала победительницей проекта.
Катя и музыкаПосле знакомства с участниками телешоу «Голос. Дети» Катя Адушкина начала заниматься вокалом и выпустила свое первое музыкальное видео «Смотри меня» в 2017 году. Она последовательно записала синглы «Все мое», «Лимонад» и «Зажигай», на который провела танцевальный конкурс в Musical.ly. В 2019 году вышел ее мини-альбом «АНДО» с коллаборацией с Владом А4 на трек «Огонь». В 2020 году девушка выпустила сборник «Малэнький» и серию цифровых синглов, включая песню «Больно». Весной 2021 года она презентовала альбом «Школьный» и клип на трек «Шоколад», а также выпустила композицию «Сладкий».
Личная жизнь Екатерины АдушкинойЛичная жизнь Адушкиной всегда была предметом пристального внимания — и почти всегда она предпочитала рассказывать о ней сама, пусть и с запозданием. Одним из самых обсуждаемых романов стали отношения с коллегой по «Тодесу» Сёмой Кимом: пара казалась поклонникам образцовой, но летом 2021 года они расстались. В обращении к фанатам Катя призналась, что разрыв дался ей болезненно, поблагодарила бывшего партнёра за зрелую реакцию и отметила, что продолжает любить его, но уже иначе.
Ещё более тяжёлым оказался опыт совместной жизни с тренером Сергеем Шамаичем: по словам Адушкиной, совместный быт позволил ей многое узнать о себе, а расставание было настолько мучительным, что она на несколько месяцев перестала снимать ролики для YouTube. После этого интервью 2022 года она зареклась публично обсуждать личную жизнь — но ненадолго.
Слухи вокруг её имени вспыхивали регулярно. После премии RU.TV, где Егор Шип по заданию Дианы Астер поцеловал всех присутствующих девушек, включая Катю, поклонники тут же принялись строить догадки о романе между ними. В марте 2025 года Адушкиной пришлось публично опровергать слухи о беременности, распространившиеся после того, как подписчики заметили изменения в её фигуре: по её словам, она лишь немного прибавила в весе и пока не задумывается о создании семьи. Сейчас Катя открыто говорит, что полностью свободна и проживает «свободную молодость», изучая себя и занимаясь музыкой.
Откровения АдушкинойДовольно громкая история Адушкиной связана с её собственными откровениями — теми, что ломают формат «идеального блогера». После болезненного расставания с тренером она вернулась к подписчикам с разговором о том, как переживала кризис. В интервью HELLO! Катя рассказала, что провела большой психологический тренинг в Москве вместе со своим психологом Катей Малея и готовит онлайн-практикум на тему отношений.
«Важно, что делаю это с доверенным лицом, с моим личным психологом, которая помогла мне справиться с жизненными кризисами», — говорила она.Дополнило картины шоу «Девичник» — где Адушкина обсуждала отношения, токсичность и личные границы с гостьями вроде Саши Спилберг.
Где сейчас АдушкинаВ начале 2025 года Катя поделилась с подписчиками радостной новостью. Она купила свою первую собственную квартиру в центре Москвы. До этого она долго снимала жильё в Москва-Сити.
«Первым взносом за мою собственную квартиру в центре Москвы стали деньги, которые я получила с монетизации моих просмотров на YouTube».По её словам, «собственная недвижимость чертовски поднимает самооценку».
В музыке она продолжает экспериментировать: работала с Ильёй Wipo, Егором Натсом и Фарго, а одни из последних треков стали «Маленькая Я», «Свидание», «ВСЕ ХОТЯТ» и «ТИПАЖ».
«Чем бы я ни занималась, я уже никогда не перестану быть блогером», — заявила она в интервью HELLO!