17 октября 2026, 13:11

Катя Адушкина (Фото: ВКонтакте @adushkinalife)

Блогер, певица и бывшая танцовщица Катя Адушкина 18 октября отмечает свой 23-й день рождения. Её знают миллионы: одни — по танцевальным роликам и треку «Зажигай», другие — по откровенным интервью о болезненных расставаниях и работе с психологом. За внешне глянцевой историей успеха скрываются годы экспериментов над собственным образом, громкие слухи и признания, от которых у поклонников сжималось сердце. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и начало карьеры Успех и популярность Катя и музыка Личная жизнь Екатерины Адушкиной Откровения Адушкиной Где сейчас Адушкина



Ранние годы и начало карьеры

Катя Адушкина (Фото: ВКонтакте @adushkinalife)

Успех и популярность

Катя Адушкина (Фото: ВКонтакте @adushkinalife)

Катя Адушкина (Фото: ВКонтакте @adushkinalife)

Катя и музыка

Личная жизнь Екатерины Адушкиной

Семен Ким и Катя Адушкина (Фото: ВКонтакте @adushkinalife)

Откровения Адушкиной

«Важно, что делаю это с доверенным лицом, с моим личным психологом, которая помогла мне справиться с жизненными кризисами», — говорила она.

Где сейчас Адушкина

Катя Адушкина (Фото: ВКонтакте @adushkinalife)

«Первым взносом за мою собственную квартиру в центре Москвы стали деньги, которые я получила с монетизации моих просмотров на YouTube».

«Чем бы я ни занималась, я уже никогда не перестану быть блогером», — заявила она в интервью HELLO!