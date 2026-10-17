«Это травля»: Директор Долиной вступился за певицу из-за скандала с мигалками
Директор Ларисы Долиной ответил на обвинения из-за её поездки со спецсигналами
Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин назвал травлей внимание журналистов к ситуации с артисткой и спецсигналами. Его цитирует издание «Подъём».
По словам мужчины, «все не без греха», но Долина машину не водит.
«Не всегда, когда человек употребляет фразу «я ехал на мигалке», это означает, что она села, не знаю, в патрульный автомобиль или МЧС и поехала», — сказал он.Пудовкин признал, что сильное опоздание и использование мигалки нарушают ПДД, поскольку закон в России запрещает применять спецсредства в личных целях.
«Слова «травля» или «издевательство» — слишком лёгкие и незначительные по сравнению с тем, что происходит. Погоня за трафиком — штука хорошая, только можно так и себя искалечить, и людей довести до какого-то безумия», — заявил Сергей.Директор призвал «не делать хайп» на имени Долиной из-за «абсолютно проходной вещи».