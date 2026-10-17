«Это травля»: Директор Долиной вступился за певицу из-за скандала с мигалками

17 октября 2026, 12:51

Директор Ларисы Долиной ответил на обвинения из-за её поездки со спецсигналами

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин назвал травлей внимание журналистов к ситуации с артисткой и спецсигналами. Его цитирует издание «Подъём».





По словам мужчины, «все не без греха», но Долина машину не водит.

«Не всегда, когда человек употребляет фразу «я ехал на мигалке», это означает, что она села, не знаю, в патрульный автомобиль или МЧС и поехала», — сказал он.

«Слова «травля» или «издевательство» — слишком лёгкие и незначительные по сравнению с тем, что происходит. Погоня за трафиком — штука хорошая, только можно так и себя искалечить, и людей довести до какого-то безумия», — заявил Сергей.