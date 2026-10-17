ФНС ликвидировала компанию Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова по продаже бижутерии
Федеральная налоговая служба ликвидировала компанию, которую Ольга Бузова открыла вместе с семьёй. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В 2012 году Бузова, её сестра Анна и муж-футболист Дмитрий Тарасов основали ООО для продажи бижутерии. Они открыли магазины Bijoux Room, где покупатели приобретали браслеты, цепочки и другие украшения. Однако через четыре года Ольга с супругом расстались, а бизнес после этого начал терять позиции.
2019 год компания завершила с миллионными убытками, а затем перестала предоставлять финансовую отчётность. Вскоре в налоговую поступило заявление о ликвидации фирмы, и ведомство его удовлетворило.
Ранее стало известно, что ФНС России ликвидирует компанию Нурлана Сабурова. Организацию комик зарегистрировал в апреле прошлого года для производства видеоконтента.
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