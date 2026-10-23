23 октября 2026, 13:16

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Артем Геодакян)

Роман Абрамович — российский бизнесмен, бывший губернатор Чукотского автономного округа и экс-владелец футбольного клуба «Челси». Предприниматель участвовал в крупных нефтяных, металлургических и инвестиционных проектах, а его имя много лет входит в рейтинги самых состоятельных россиян. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и образование Романа Абрамовича Бизнес и «Сибнефть» Работа в Госдуме и руководство Чукоткой Покупка футбольного клуба «Челси» Состояние Романа Абрамовича Недвижимость, яхты и гражданство Семья Романа Абрамовича Последние новости об Абрамовиче

Детство и образование Романа Абрамовича

Бизнес и «Сибнефть»

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин)

Работа в Госдуме и руководство Чукоткой

Покупка футбольного клуба «Челси»

Состояние Романа Абрамовича

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин)

Недвижимость, яхты и гражданство

Семья Романа Абрамовича

Последние новости об Абрамовиче