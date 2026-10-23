От сироты до миллиардера и главы Чукотки: как Роман Абрамович построил бизнес на нефти и крупных сделках?
Роман Абрамович — российский бизнесмен, бывший губернатор Чукотского автономного округа и экс-владелец футбольного клуба «Челси». Предприниматель участвовал в крупных нефтяных, металлургических и инвестиционных проектах, а его имя много лет входит в рейтинги самых состоятельных россиян. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и образование Романа АбрамовичаРоман Аркадьевич Абрамович родился 24 октября 1966 года в Саратове. Его отец Аркадий Абрамович занимался снабжением в строительной отрасли. Мать, Ирина Васильевна, преподавала музыку. Родители будущего предпринимателя умерли, когда он был маленьким. Мать скончалась от болезни, когда сыну исполнился год. Отец погиб после производственной травмы. Мальчика воспитывали бабушки. С 1984 по 1986 год Абрамович служил в армии. После возвращения он занялся предпринимательством и посредническими сделками.
Бизнес и «Сибнефть»В 1990-е годы Роман Абрамович работал в сфере торговли нефтепродуктами. В 1995 году он основал компанию «Рифайн-Ойл». Затем предприниматель возглавил московское представительство «Сибнефти» и вошел в совет директоров компании. В середине десятилетия Абрамович познакомился с Борисом Березовским. Вместе они приобрели свыше 70% акций «Сибнефти». Позднее бизнесмен выкупил долю партнера.
Березовский требовал от Абрамовича компенсацию в размере 5,5 млрд долларов. Лондонский суд не поддержал этот иск. В 2001 году предприниматель вместе с Евгением Швидлером создал инвестиционную компанию Millhouse Capital. Он участвовал в объединении алюминиевых и энергетических активов в проект «Русал». В 2005 году «Газпром» купил «Сибнефть» за 13 млрд долларов. Среди активов, с которыми связывают Абрамовича, называют Evraz, «Норникель» и «Ренессанс Страхование».
Работа в Госдуме и руководство ЧукоткойВ 1999 году Роман Абрамович получил мандат депутата Государственной думы. Он работал вне парламентских фракций. Годом позже политика избрали губернатором Чукотского автономного округа. После этого он оставил Госдуму. В 2005 году Владимир Путин предложил ему вновь возглавить регион. В марте 2001 года Абрамович направил 18 млн долларов на социальные проекты Чукотки. В 2008 году он покинул пост губернатора по собственному желанию.
Покупка футбольного клуба «Челси»В 2003 году Абрамович купил английский футбольный клуб «Челси». После сделки он стал широко известен за пределами России. Бизнесмен регулярно приезжал в Лондон на матчи команды. После введения санкций предприниматель решил продать клуб. О намерении расстаться с «Челси» он сообщил 2 марта 2022 года. Абрамович объяснил решение интересами команды и ее болельщиков.
Состояние Романа АбрамовичаЖурнал Forbes впервые включил Романа Абрамовича в список долларовых миллиардеров в июне 2001 года. Тогда его капитал оценили в 1,4 млрд долларов. С 2005 по 2007 год он занимал первую строчку среди самых богатых россиян. Размер состояния менялся вместе с ситуацией на рынках и стоимостью активов. В апреле 2021 года Forbes оценивал капитал бизнесмена в 14,5 млрд долларов. Год спустя сумма снизилась до 6,9 млрд. В рейтинге за 2023 год Абрамович занял 16-е место среди российских миллиардеров с состоянием 9,2 млрд долларов. В 2024 году оценка выросла на 500 млн долларов, при этом предприниматель сохранил 16-ю позицию. К 2025 году его капитал вновь составил 9,2 млрд долларов.
Недвижимость, яхты и гражданствоАбрамович владеет недвижимостью в Европе, США и Израиле. В Нью-Йорке он приобрел дом на Восточной 75-й улице в 2017 году. Еще три соседних здания бизнесмен купил в 2014 году. В 2009 году в его собственности появился особняк XIX века в лондонском Кенсингтоне. В доме есть 15 спален, бассейн и большой сад. В 2018 году предприниматель приобрел пентхаус на западе британской столицы стоимостью 30 млн фунтов. Дом в Португалии оценивали в 10 млн евро. Газета Times сообщала, что связанные с Абрамовичем структуры владеют британской недвижимостью на сумму свыше 200 млн фунтов.
Бизнесмену принадлежат яхты Solaris и Eclipse. Длина Solaris составляет 140 метров, судно оборудовано вертолетной площадкой. Eclipse достигает 160 метров. Обе яхты ходят под флагом Бермудских Островов. У Романа Абрамовича есть гражданство Израиля и Португалии.