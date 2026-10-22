Джигану могут ограничить выезд из России

22 октября 2026, 18:20

Рэперу Джигану могут арестовать счета из-за задолженности по алиментам

Денис Устименко-Вейнштейн (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Рэперу Джигану (Денис Устименко-Вейнштейн) могут ограничить выезд из России и арестовать счета из-за задолженности по алиментам. Об этом в Макс пишет канал «Денежный бро» со ссылкой на адвокатов Оксаны Самойловой.