Джигану могут ограничить выезд из России
Рэперу Джигану (Денис Устименко-Вейнштейн) могут ограничить выезд из России и арестовать счета из-за задолженности по алиментам. Об этом в Макс пишет канал «Денежный бро» со ссылкой на адвокатов Оксаны Самойловой.
По данным СМИ, предварительная сумма долга составляет 1,7 млн рублей. Однако окончательный размер приставы определят после проверки доходов артиста за шесть лет, в течение которых, как утверждают юристы, он не исполнял обязательства. В случае непогашения задолженности Джигану также могут запретить распоряжаться имуществом.
Корни конфликта уходят в 2020 год. Тогда, ещё в период брака, Джиган и Оксана Самойлова подписали нотариальное соглашение об уплате алиментов на четверых детей. Как поясняли юристы, Самойлова долгое время не пользовалась этим документом, так как семья жила вместе. Однако после развода, оформленного 1 апреля 2026 года, ситуация изменилась.
7 октября судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании долга. Адвокат Самойловой Ирина Кузнецова подчеркнула, что 1,7 млн рублей — это лишь отправная точка. Приставы должны запросить в налоговой данные о доходах рэпера за шесть лет, в течение которых он, по утверждению стороны истицы, не исполнял обязательства, после чего сумма долга будет пересчитана и, вероятно, вырастет.
Самым громким следствием долга стал арест недвижимости. 12 октября приставы наложили обеспечительные меры на загородный дом Джигана в посёлке «Шато Соверен» (Красногорск). Площадь особняка — почти 1300 квадратных метров, а рыночная стоимость оценивается примерно в 350 миллионов рублей. Этот дом достался рэперу по мировому соглашению при разводе.
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