Лариса Долина вновь стала жертвой мошенников

23 октября 2026, 11:00

Покупатели магазина с рекламой Долиной и Шаляпина заявили о потере 10 млн рублей

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что получил новый iPhone за участие в рекламе магазина техники вместе с Ларисой Долиной, Анастасией Волочковой и другими артистами. Позже клиенты сервиса заявили о неполученных заказах и потерянных деньгах. Об этом сообщает Mash.