Лариса Долина вновь стала жертвой мошенников
Певец Прохор Шаляпин рассказал, что получил новый iPhone за участие в рекламе магазина техники вместе с Ларисой Долиной, Анастасией Волочковой и другими артистами. Позже клиенты сервиса заявили о неполученных заказах и потерянных деньгах. Об этом сообщает Mash.
По информации канала, интернет-магазин «АйфонБерри» привлекал покупателей ценами на 30% ниже рыночных. В ассортименте указывали устройства Apple и Samsung, а также технику Dyson. Клиенты вносили полную сумму и ждали поставок из Дубая в течение месяца. Некоторые заказы, по словам покупателей, надолго задержались на таможне. После отмены покупок люди не смогли вернуть перечисленные средства. Пострадавшими себя считают около 200 человек, общий ущерб они оценили в 10 млн рублей.
Позднее сервис начал работать под названием «Магазин Вилсаком», а затем его сайт стал недоступен. К жалобам клиентов присоединились примерно 20 бывших сотрудников. Они утверждают, что не получили заработную плату. Покупатели намерены направить коллективные обращения в полицию. Шаляпин заявил, что организаторы рекламной кампании обещали артистам законность работы магазина. По его словам, участникам съемок предложили телефоны в качестве оплаты, а сообщения с жалобами советовали воспринимать как действия конкурентов.
Через несколько дней после выхода роликов подписчики начали писать знаменитостям о проблемах с заказами. Артист отметил, что представители магазина удалили переписки с участниками рекламы. Сам он считает, что исполнителей ввели в заблуждение, поскольку они не имели отношения к работе сервиса и не знали его владельцев.
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