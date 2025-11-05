SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке
Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, порадовал поклонников новостью о своём новом статусе. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.
Артист заявил, что женился на своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
«В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», – написал исполнитель хита «Я русский!».Напомним, что Дронов объявил о начале отношений с общественницей во время своего концерта 9 марта. При этом поклонники давно замечали особую связь между ними.
SHAMAN и Мизулина познакомились, когда певец ещё был женат на заместителе генерального директора по стратегическим коммуникациям и продвижению в компании «Мегафон» Елене Мартыновой. А первой супругой артиста была преподавательница музыкальной школы в его родном Новомосковске – Марина Рощупкина.