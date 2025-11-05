SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке

05 ноября 2025, 14:44

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, порадовал поклонников новостью о своём новом статусе. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.





Артист заявил, что женился на своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.





«В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», – написал исполнитель хита «Я русский!».