12 августа 2026, 15:26

Владимир Вдовиченков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Вдовиченков прошел путь от службы на флоте и работы в ресторане до статуса одного из самых узнаваемых актеров российского кино. Зрители запомнили его по «Бригаде», «Бумеру», «Левиафану» и многим другим проектам. Артист поздно пришел в профессию, но сумел добиться признания, построить карьеру в кино и найти личное счастье с актрисой Еленой Лядовой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Владимира Вдовиченкова и служба на флоте Как Владимир Вдовиченков поступил во ВГИК «Бригада» и «Бумер»: роли, которые сделали актера знаменитым Работа Владимира Вдовиченкова в Театре Вахтангова Кто помогал актеру в начале карьеры Отношения с Ольгой Филипповой и дочь Вероника Как Владимир Вдовиченков познакомился с Еленой Лядовой Владимир Вдовиченков сейчас

Детство Владимира Вдовиченкова и служба на флоте

Как Владимир Вдовиченков поступил во ВГИК

«Бригада» и «Бумер»: роли, которые сделали актера знаменитым

Владимир Вдовиченков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Работа Владимира Вдовиченкова в Театре Вахтангова

Кто помогал актеру в начале карьеры

Отношения с Ольгой Филипповой и дочь Вероника

Как Владимир Вдовиченков познакомился с Еленой Лядовой

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Вдовиченков сейчас