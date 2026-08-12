«Умеет собирать губастых»: Собчак одобрила вкус Елены Перминовой в мужчинах
Собчак прокомментировала рекламный ролик Перминовой с молодым манекенщиком
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале оценила выбор мужчины, с которым снялась в рекламе модель Елена Перминова.
Поводом для обсуждения стал ролик, где Перминова появилась в белом облегающем мини-платье на завязках, а её партнёр — в чёрной футболке и брюках.
«Умеет, конечно, Лена Перминова собирать вокруг себя молодых, губастых, атлетичных... Ролик, конечно же, рекламный, но смотрятся ребята хорошо», — прокомментировала Ксения.Как уточнила журналистка, вместе с Еленой в кадре снимался 27-летний манекенщик и сооснователь бренда одежды Allwaves Исломбек Сатторов.
Ранее Ксения Собчак воспроизвела образ из сериала «Не родись красивой». Примером для подражания она выбрала героиню Катю Пушкарёву.