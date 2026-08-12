Ольга Бузова официально объявила себя богиней

12 августа 2026, 12:16

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Телеведущая и певица Ольга Бузова в шутку предложила присвоить себе новый статус среди звёздных титулов — «богиня».





В беседе с Пятым каналом Бузова заметила, что многие её коллеги уже давно закрепили за собой определённые образы и громкие определения.



Например, Анна Асти носит титул «царица», Ани Лорак — «дива», Ирина Аллегрова и Люся Чеботина называют себя «императрицами». Сама Ольга задумалась, какой статус подошёл бы ей.

«Вот я кто? В принципе? Богиня? Договорились, нареку себя богиней», — подчеркнула певица.