Достижения.рф

Ольга Бузова официально объявила себя богиней

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Телеведущая и певица Ольга Бузова в шутку предложила присвоить себе новый статус среди звёздных титулов — «богиня».



В беседе с Пятым каналом Бузова заметила, что многие её коллеги уже давно закрепили за собой определённые образы и громкие определения.

Например, Анна Асти носит титул «царица», Ани Лорак — «дива», Ирина Аллегрова и Люся Чеботина называют себя «императрицами». Сама Ольга задумалась, какой статус подошёл бы ей.

«Вот я кто? В принципе? Богиня? Договорились, нареку себя богиней», — подчеркнула певица.
Корреспонденты поддержали эту идею и отметили, что такой титул вполне отражает её многолетнюю работу на телевидении, в музыке и других направлениях.

Ранее Ольга Бузова назвала себя «простой девчонкой». Именно это, по мнению артистки, является её секретом популярности.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0