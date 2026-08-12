Ольга Бузова официально объявила себя богиней
Телеведущая и певица Ольга Бузова в шутку предложила присвоить себе новый статус среди звёздных титулов — «богиня».
В беседе с Пятым каналом Бузова заметила, что многие её коллеги уже давно закрепили за собой определённые образы и громкие определения.
Например, Анна Асти носит титул «царица», Ани Лорак — «дива», Ирина Аллегрова и Люся Чеботина называют себя «императрицами». Сама Ольга задумалась, какой статус подошёл бы ей.
«Вот я кто? В принципе? Богиня? Договорились, нареку себя богиней», — подчеркнула певица.Корреспонденты поддержали эту идею и отметили, что такой титул вполне отражает её многолетнюю работу на телевидении, в музыке и других направлениях.
Ранее Ольга Бузова назвала себя «простой девчонкой». Именно это, по мнению артистки, является её секретом популярности.