Дочь Анны Седоковой назвала главную причину, почему избежала «звёздного груза»

12 августа 2026, 11:18

Алина Белькевич (Фото: Instagram* @alinabelkevia)

Дочь Анны Седоковой Алина Белькевич посетила премьеру нового сезона шоу «Выживалити. Наследники» и рассказала о том, как сказывается на ней известность матери.





В беседе с NEWS.ru Белькевич заявила, что популярность Седоковой не создаёт для неё дискомфорта и никак на неё не давит.

«Мне кажется, что из-за того, что я пошла в другую профессию, у меня нет такого, что на меня давит звёздная фамилия. Да и у меня другая фамилия. Если бы я пошла петь, ко мне было бы больше вопросов. Сейчас это не особо давит», — объяснила девушка.