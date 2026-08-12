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Дочь Анны Седоковой назвала главную причину, почему избежала «звёздного груза»

Алина Белькевич (Фото: Instagram* @alinabelkevia)

Дочь Анны Седоковой Алина Белькевич посетила премьеру нового сезона шоу «Выживалити. Наследники» и рассказала о том, как сказывается на ней известность матери.



В беседе с NEWS.ru Белькевич заявила, что популярность Седоковой не создаёт для неё дискомфорта и никак на неё не давит.

«Мне кажется, что из-за того, что я пошла в другую профессию, у меня нет такого, что на меня давит звёздная фамилия. Да и у меня другая фамилия. Если бы я пошла петь, ко мне было бы больше вопросов. Сейчас это не особо давит», — объяснила девушка.
Алина добавила, что в нынешней деятельности окружающие воспринимают её в первую очередь как самостоятельного специалиста, а не как дочь известной певицы.

Ранее Анна Седокова высмеяла домыслы публики о биологическом родстве с дочерью. Причиной слухов стало участие Алины Белькевич в шоу «Выживалити. Наследники».

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