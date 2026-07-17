От сцены «Голоса» до тяжёлого развода, алкоголизма и суицида: что скрывал Евгений Кунгуров за улыбкой телеведущего?
18 июня Евгению Кунгурову исполнилось бы 43 года. Оперный певец, телеведущий и финалист первого сезона шоу «Голос» ушёл из жизни 8 апреля 2024 года. Его смерть стала тяжёлым ударом для коллег, друзей и поклонников. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и первые выступления18 июня Евгению Кунгурову исполнилось бы 42 года. Оперный певец, телеведущий и финалист первого сезона шоу «Голос» ушёл из жизни 8 апреля 2024 года. Его смерть стала тяжёлым ударом для коллег, друзей и поклонников. Мужчина начал выступать ещё ребёнком. В 12 лет он впервые вышел на сцену с сольным номером. До этого будущий артист пел в хоре.
В 2000 году Кунгуров поступил в училище при Московской консерватории. Он учился в классе Бориса Кудрявцева. Преподаватели быстро заметили его сильный голос и артистизм. После выпуска Евгений получил работу в театре «Новая опера». Там он исполнял партии в постановках «Летучая мышь», «Волшебная флейта», «Риголетто» и «Севильский цирюльник». Параллельно певец участвовал в конкурсах и концертах.
Работа в театре и гастролиПять лет Кунгуров гастролировал с Национальным оркестром под управлением Михаила Плетнёва. Также он выступал с оркестром МВД и принимал участие в европейских музыкальных проектах. Широкая аудитория узнала исполнителя после первого сезона шоу «Голос». Евгений дошёл до финала проекта. Этот успех принёс ему новые концерты, гастроли и приглашение в шоу «Один в один». Позже Кунгуров стал известен как телеведущий. С 2014 года он вёл программу «Романтика романса» на канале «Россия-Культура». В эфире артист исполнял песни и общался с гостями передачи.
Звания и признаниеОсенью того же года певцу присвоили звание заслуженного артиста Чеченской Республики. В 2023 году он получил Благодарственное письмо президента России.
Личная жизнь Евгения КунгуроваЛичная жизнь Евгения складывалась непросто. Первой женой артиста стала актриса Наталья Троицкая. Их союз распался. Затем певец женился на Ирине. В семье родились сын и дочь. Летом 2023 года супруги начали бракоразводный процесс. По данным СМИ, этот период дался Кунгурову очень тяжело. Близкие также рассказывали о его эмоциональных перепадах и проблемах с алкоголем в прошлом.
Артист обращался за помощью к психиатру и боролся с депрессией. Друзья не всегда замечали, насколько серьёзным было его состояние. О причинах трагедии достоверно известно немного, поэтому любые версии стоит воспринимать с осторожностью.