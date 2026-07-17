17 июля 2026, 12:07

Евгений Кунгуров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

18 июня Евгению Кунгурову исполнилось бы 43 года. Оперный певец, телеведущий и финалист первого сезона шоу «Голос» ушёл из жизни 8 апреля 2024 года. Его смерть стала тяжёлым ударом для коллег, друзей и поклонников. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и первые выступления Работа в театре и гастроли Звания и признание Личная жизнь Евгения Кунгурова Прощание с Евгением Кунгуровым

Ранние годы и первые выступления

Работа в театре и гастроли

Евгений Кунгуров (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Звания и признание

Личная жизнь Евгения Кунгурова

Прощание с Евгением Кунгуровым