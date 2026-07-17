Прохор Шаляпин признался, что не покупал Ferrari за 20 миллионов

17 июля 2026, 11:24

Прохор Шаляпин объяснил, что роскошный спорткар оказался частью шутки

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин признался в соцсетях, что разыграл подписчиков историей о покупке красного кабриолета Ferrari Portofino стоимостью почти 20 миллионов рублей.





Ранее артист опубликовал фото и видео с автомобилем, а также заявил, что исполнил свою давнюю мечту. Многие поклонники поверили и начали поздравлять его с дорогостоящим приобретением.



Однако позже Шаляпин признался, что никакой покупки не было, а публикация задумывалась как шутка.





«Друзья, спасибо за поздравления с покупкой Ferrari. Я удивлён такому тёплому отношению и практически отсутствию хейта. Это был юмор, не более того. Машина красивая, роскошная, но для меня маленькая, ноги к ушам из-за роста, да и в целом авто — не моя слабость. Но в выборе транспорта я, как артист, всё же ближе к большинству — что-то между любимым метро и китайским автопромом», — написал Прохор.