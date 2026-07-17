Прохор Шаляпин признался, что не покупал Ferrari за 20 миллионов
Прохор Шаляпин объяснил, что роскошный спорткар оказался частью шутки
Прохор Шаляпин признался в соцсетях, что разыграл подписчиков историей о покупке красного кабриолета Ferrari Portofino стоимостью почти 20 миллионов рублей.
Ранее артист опубликовал фото и видео с автомобилем, а также заявил, что исполнил свою давнюю мечту. Многие поклонники поверили и начали поздравлять его с дорогостоящим приобретением.
Однако позже Шаляпин признался, что никакой покупки не было, а публикация задумывалась как шутка.
«Друзья, спасибо за поздравления с покупкой Ferrari. Я удивлён такому тёплому отношению и практически отсутствию хейта. Это был юмор, не более того. Машина красивая, роскошная, но для меня маленькая, ноги к ушам из-за роста, да и в целом авто — не моя слабость. Но в выборе транспорта я, как артист, всё же ближе к большинству — что-то между любимым метро и китайским автопромом», — написал Прохор.Таким образом артист решил напомнить подписчикам, что далеко не всему, что публикуется в социальных сетях, стоит безоговорочно верить. Несмотря на эффектные кадры с дорогим спорткаром и букетом цветов, история с Ferrari оказалась лишь удачной постановкой.