Лиза Моряк рассказала, чем её третья беременность отличается от первых двух
Актриса Лиза Моряк поделилась с подписчиками своим опытом от трёх беременностей, сравнила впечатления и пришла к выводу, что нынешняя – самая лёгкая для неё. Звезда также опубликовала в личном блоге коллаж из фотографий, начиная с 2023 года.
Знаменитость объяснила, что кадры помогают проследить, как менялась она сама и как появлялись на свет её дети, а также — какие эмоции они дарили. Рождение малышей Моряк назвала своими маленькими проектами.
«Я собрала воедино фотографии моих трех беременностей, начиная с 2023 года. Вот она, моя первая беременность, та, что началась и завершилась в 2023-м. А вот и вторая, а затем – третья, которую я жду сейчас», — написала она в посте.По личным наблюдениям актрисы, вынашивать мальчиков ей заметно проще — с девочками сильнее тянуло на сладкое, настроение при этом было более капризным и изменчивым. С мальчиками же всё проходит спокойнее. У звезды сложилось впечатление, будто они реже требуют внимания и быстрее довольствуются происходящим. В конце поста Моряк в шутку поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей решиться на четвёртого ребёнка.
Ранее актриса отреагировала на слухи, появившиеся в соцсетях после рождения младшей дочери Шарлиз. Некоторые пользователи решили, что девочка совсем не похожа на своего отца, режиссёра Сарика Андреасяна, а внешне якобы напоминает актёра Павла Прилучного. Подробности читайте здесь.