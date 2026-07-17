Лиза Моряк рассказала, чем её третья беременность отличается от первых двух

17 июля 2026, 07:21

Лиза Моряк (Фото: Instagram* @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк поделилась с подписчиками своим опытом от трёх беременностей, сравнила впечатления и пришла к выводу, что нынешняя – самая лёгкая для неё. Звезда также опубликовала в личном блоге коллаж из фотографий, начиная с 2023 года.





Знаменитость объяснила, что кадры помогают проследить, как менялась она сама и как появлялись на свет её дети, а также — какие эмоции они дарили. Рождение малышей Моряк назвала своими маленькими проектами.



Лиза Моряк с детьми (Фото: Instagram* @moryakliza)

«Я собрала воедино фотографии моих трех беременностей, начиная с 2023 года. Вот она, моя первая беременность, та, что началась и завершилась в 2023-м. А вот и вторая, а затем – третья, которую я жду сейчас», — написала она в посте.