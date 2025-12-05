«Следили за детьми»: Долина раскрыла шокирующие подробности сделки с квартирой
Певица Лариса Долина раскрыла детали конфликта, связанного с продажей квартиры. Артистка заявила, что группа мошенников систематически преследовала её и семью. Слова певицы приводит Telegram-канал «Москва с огоньком».
По словам Долиной, злоумышленники не только следили за ней лично, но и установили наблюдение за её детьми, что она назвала самым болезненным обстоятельством во всей ситуации.
Отдельным пунктом в этом деле фигурирует финансовая сторона сделки. Выяснилось, что покупательница квартиры артистки была вынуждена заплатить налог на имущество за саму певицу. Сумма этого платежа составила более 100 тысяч рублей.
Примечательно, что новая владелица недвижимости не проживала в этой квартире, но при этом взяла на себя налоговые обязательства предыдущей собственницы. Этот факт вызывает вопросы о законности проведения всей операции с квартирой.
Ранее в Госдуме заявили о высокой вероятности пересмотра дела Ларисы Долиной.
