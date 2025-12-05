«Следили за детьми»: Долина раскрыла шокирующие подробности сделки с квартирой

05 декабря 2025, 11:36

Долина заявила о преследовании и угрозах со стороны мошенников из-за квартиры

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина раскрыла детали конфликта, связанного с продажей квартиры. Артистка заявила, что группа мошенников систематически преследовала её и семью. Слова певицы приводит Telegram-канал «Москва с огоньком».