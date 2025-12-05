«Будет на коне»: Продюсер раскрыл секрет успеха Вани Дмитриенко

05 декабря 2025, 12:38

Продюсер Рудченко: смена стиля в творчестве увеличила популярность Дмитриенко

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко оценил карьеру Вани Дмитриенко. По мнению эксперта, смена творческого стиля увеличила популярность исполнителя.





В беседе с «NEWS.ru» Рудченко отметил, что пик популярности Дмитриенко связан с грамотной стратегией команды. Переход в поп-рок помог артисту привлечь не только молодёжь, но и взрослую аудиторию. Дополнительным стимулом стали коллаборации с опытными музыкантами.



По словам продюсера, для долгосрочного успеха Дмитриенко может обновить образ, чтобы активнее привлекать зрелую аудиторию. Это позволит ему дольше оставаться в центре внимания.

«Артист имеет хорошие вокальные данные, он харизматичен, понятен зрителю, и пока тот материал, который он даёт, востребован и имеет своего слушателя. Пока эти моменты сошлись, он будет на коне и будет востребован», — высказался эксперт.