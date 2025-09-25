Достижения.рф

От тихони до участницы «Битвы сильнейших»: пластика, модный бренд и Таро — что заставляет всю страну говорить об Ольге Якубович?

Ольга Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В январе 2025 года в эфир телеканала ТНТ вышел второй сезон «Битвы сильнейших», где лучшие экстрасенсы России вновь сразились за звание сильнейшего. Среди участников — яркая и многогранная личность, основательница бренда одежды YAKUBoWITCH Ольга Якубович. Ее путь к успеху полон вызовов и уникальных историй, которые делают ее одной из самых запоминающихся фигур в мире эзотерики и моды. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».



Ранние годы и образование Ольги Якубович

Ольга Владимировна Якубович родилась 25 сентября 1983 года в Москве. С раннего возраста она испытывала трудности в общении и часто оставалась одна. Не любя учебу, звезда четыре раза меняла школу, но это не помешало ей поступить в Московский государственный текстильный университет на специальность «Моделирование костюма и обуви». Позже она продолжила обучение в Институте Марангони в Милане, где получила образование дизайнера.

Фото: iStock/AGCreativeLab

Карьера в моде

В 2014 году Ольга основала свой бренд одежды YAKUBoWITCH, который быстро завоевал популярность. Среди клиентов — известные певицы Елка и Алсу, а также телеведущие Алена Водонаева и Елена Летучая. Интересно, что с последней Ольга долгое время близко общалась и даже работала вместе над капсульной коллекцией. Однако их дружба закончилась скандалом: Ольга обвинила Елену в плагиате после того, как та запустила свой собственный бренд.

Магия и эзотерика

Сверхъестественные способности Ольги начали проявляться еще в детстве. В своей автобиографической книге она делится воспоминаниями о первом вещем сне, который сбылся на следующий день. Интерес к магии и колдовству стал для нее настоящей страстью, и в школьные годы она активно изучала руны и заклинания. В 2021 году ясновидящая приняла участие в 22-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов», где использовала куклу, похожую на себя, как инструмент для «включения» своих способностей. Она также участвовала в проектах «Экстрасенсы. Реванш» и вернулась в «Битву сильнейших» в 2025 году.

Ольга Якубович (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Реванш»)

Магические услуги и авторские проекты Ольги Якубович

Помимо успешной карьеры в моде, Ольга Якубович предлагает магические услуги на своем сайте. Она проводит личные встречи и онлайн-консультации, где гадает на картах Таро и кофейной гуще. Цена фиксирована — 100 000 руб. В начале 2025 года она запустила авторскую колоду Таро под названием «Мой дивный и страшный мир», а также начала продавать ритуальные свечи и куклы-обереги.

Ее первая книга «Достань до луны! Разбуди в себе ведьму, получи все, что желаешь», изданная в 2020 году, стала настоящим бестселлером среди поклонников.

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Личная жизнь звезды «Битвы сильнейших» Якубович

Ольга Якубович дважды была замужем. От первого брака у нее есть дочь Екатерина, которая занимается конным спортом. Ольга утверждает, что у дочери есть сильный дар, но она отказывается его развивать. Во втором браке с юристом Михаилом Берадзе у пары родился сын Самуил, который также обладает необычными способностями — видит различных сущностей.

Преображение через пластическую хирургию

Ольга не скрывает, что прибегала к пластическим операциям для изменения своей внешности. Она открыто говорит о своих стремлениях к самосовершенствованию и тому, как это влияет на ее жизнь как в личном, так и в профессиональном плане.
Дарья Осипова

