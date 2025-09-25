25 сентября 2025, 14:21

Ольга Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В январе 2025 года в эфир телеканала ТНТ вышел второй сезон «Битвы сильнейших», где лучшие экстрасенсы России вновь сразились за звание сильнейшего. Среди участников — яркая и многогранная личность, основательница бренда одежды YAKUBoWITCH Ольга Якубович. Ее путь к успеху полон вызовов и уникальных историй, которые делают ее одной из самых запоминающихся фигур в мире эзотерики и моды. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и образование Ольги Якубович Карьера в моде Магия и эзотерика Магические услуги и авторские проекты Ольги Якубович Личная жизнь звезды «Битвы сильнейших» Якубович Преображение через пластическую хирургию

Ранние годы и образование Ольги Якубович

Фото: iStock/AGCreativeLab



Карьера в моде

Магия и эзотерика

Ольга Якубович (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Реванш»)



Магические услуги и авторские проекты Ольги Якубович

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH



Личная жизнь звезды «Битвы сильнейших» Якубович

Преображение через пластическую хирургию