От тихони до участницы «Битвы сильнейших»: пластика, модный бренд и Таро — что заставляет всю страну говорить об Ольге Якубович?
В январе 2025 года в эфир телеканала ТНТ вышел второй сезон «Битвы сильнейших», где лучшие экстрасенсы России вновь сразились за звание сильнейшего. Среди участников — яркая и многогранная личность, основательница бренда одежды YAKUBoWITCH Ольга Якубович. Ее путь к успеху полон вызовов и уникальных историй, которые делают ее одной из самых запоминающихся фигур в мире эзотерики и моды. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и образование Ольги ЯкубовичОльга Владимировна Якубович родилась 25 сентября 1983 года в Москве. С раннего возраста она испытывала трудности в общении и часто оставалась одна. Не любя учебу, звезда четыре раза меняла школу, но это не помешало ей поступить в Московский государственный текстильный университет на специальность «Моделирование костюма и обуви». Позже она продолжила обучение в Институте Марангони в Милане, где получила образование дизайнера.
Карьера в модеВ 2014 году Ольга основала свой бренд одежды YAKUBoWITCH, который быстро завоевал популярность. Среди клиентов — известные певицы Елка и Алсу, а также телеведущие Алена Водонаева и Елена Летучая. Интересно, что с последней Ольга долгое время близко общалась и даже работала вместе над капсульной коллекцией. Однако их дружба закончилась скандалом: Ольга обвинила Елену в плагиате после того, как та запустила свой собственный бренд.
Магия и эзотерикаСверхъестественные способности Ольги начали проявляться еще в детстве. В своей автобиографической книге она делится воспоминаниями о первом вещем сне, который сбылся на следующий день. Интерес к магии и колдовству стал для нее настоящей страстью, и в школьные годы она активно изучала руны и заклинания. В 2021 году ясновидящая приняла участие в 22-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов», где использовала куклу, похожую на себя, как инструмент для «включения» своих способностей. Она также участвовала в проектах «Экстрасенсы. Реванш» и вернулась в «Битву сильнейших» в 2025 году.
Магические услуги и авторские проекты Ольги ЯкубовичПомимо успешной карьеры в моде, Ольга Якубович предлагает магические услуги на своем сайте. Она проводит личные встречи и онлайн-консультации, где гадает на картах Таро и кофейной гуще. Цена фиксирована — 100 000 руб. В начале 2025 года она запустила авторскую колоду Таро под названием «Мой дивный и страшный мир», а также начала продавать ритуальные свечи и куклы-обереги.
Ее первая книга «Достань до луны! Разбуди в себе ведьму, получи все, что желаешь», изданная в 2020 году, стала настоящим бестселлером среди поклонников.