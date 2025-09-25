«Это просто безумие»: Волочкова пожалела россиян из-за коротких выходных в январе
Волочкова назвала короткие праздники причиной семейных разладов у россиян
Балерина Анастасия Волочкова пожалела россиян, которые будут отдыхать на новогодние праздники всего 12 дней.
Напомним, на Новый год россияне будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Мои дорогие, вы знаете, я просто поражена. Думаю, если есть какие-то разлады или недовольства в семьях, то только по той причине, что официальных праздников и каникул так мало — это просто безумие», — заявила Волочкова в разговоре с Life.ru.
Балерина отметила, что уже давно не зависит от официального рабочего графика и отправляется отдыхать тогда, когда чувствует себя уставшей. Она призналась, что искренне жалеет тех людей, которые вынуждены жить по установленным стандартам, но не осуждает их.
«А что касается двух недель отдыха в январе — если есть люди, которым этого достаточно, мне их искренне жаль», — заключила Волочкова.