Пресс-секретарь Филиппа Киркорова раскрыла подробности иска к артисту

25 сентября 2025, 11:21

Секретарь Успенская заявила, что на Киркорова подали в суд из-за недоразумения

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Компания АО «Социум трейд» подала иск к народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом сообщили в пресс-службе певца.





Как пишет NEWS.ru, представитель знаменитости Екатерина Успенская назвала произошедшее «недоразумением» и добавила, что команда юристов сейчас разбирается в обстоятельствах.





«Об этой новости мы уже слышали, это какое-то недоразумение. Юристы сейчас разбираются в данном вопросе», — цитируют ее журналисты.

