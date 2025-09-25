Пресс-секретарь Филиппа Киркорова раскрыла подробности иска к артисту
Секретарь Успенская заявила, что на Киркорова подали в суд из-за недоразумения
Компания АО «Социум трейд» подала иск к народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом сообщили в пресс-службе певца.
Как пишет NEWS.ru, представитель знаменитости Екатерина Успенская назвала произошедшее «недоразумением» и добавила, что команда юристов сейчас разбирается в обстоятельствах.
«Об этой новости мы уже слышали, это какое-то недоразумение. Юристы сейчас разбираются в данном вопросе», — цитируют ее журналисты.Ранее Таганский районный суд Москвы начал производство по иску о погашении кредитной задолженности от АО «Социум трейд». Слушание назначили в ближайшее время. В документе указывается, что певец не полностью погасил кредит, взятый в 2020 году в Московском кредитном банке на специальных условиях.