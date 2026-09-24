24 сентября 2026, 13:45

Ольга Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В январе 2025 года в эфир телеканала ТНТ вышел второй сезон «Битвы сильнейших», где лучшие экстрасенсы России вновь сразились за звание сильнейшего. Среди участников — яркая и многогранная личность, основательница бренда одежды YAKUBoWITCH Ольга Якубович. Ее путь к успеху полон вызовов и уникальных историй, которые делают ее одной из самых запоминающихся фигур в мире эзотерики и моды. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ольги Якубович Карьера Ольги Якубович Магия и эзотерика Авторские проекты Ольги Якубович Личная жизнь звезды «Битвы сильнейших» Ольги Якубович Преображение Ольги Якубович

Биография Ольги Якубович

Фото: iStock/AGCreativeLab

Карьера Ольги Якубович

Магия и эзотерика

Ольга Якубович (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Реванш»)

Авторские проекты Ольги Якубович

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Личная жизнь звезды «Битвы сильнейших» Ольги Якубович

Преображение Ольги Якубович