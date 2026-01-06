От тревел-журналистики до критики властей: чем известен Илья Варламов* и как он живёт сейчас?
Имя Ильи Варламова* давно вышло за рамки блогосферы. Для одних он — урбанист и тревел-журналист, для других — резкий критик российской власти и символ оппозиционной медиа-среды. Его материалы регулярно вызывают общественные споры, а личность стала объектом внимания не только аудитории, но и государственных структур. Как сейчас живёт иноагент, почему он получил такой статус и как начинался его путь – в материале «Радио 1».
Детство, семья и образование
Илья Варламов* родился 7 января 1984 года в Москве, в районе Тушино. Его родители — выпускники МАИ. Мать участвовала в инженерных проектах авиационно-космической отрасли, включая программу «Буран», отец на протяжении многих лет работал в сфере логистики. В 1990-е семья, как и многие инженеры того времени, столкнулась с резкими изменениями в профессии и уровне жизни.
В детстве Илья увлекался рисованием, учился в художественной школе и рано освоил компьютерные программы. По рекомендации педагогов после школы он поступил в Московский архитектурный институт (МАРХИ) — решение, которое позже определило и его визуальный стиль, и интерес к городской среде.
Первые деньги и предпринимательский опыт
Ещё во время учёбы Варламов* начал зарабатывать. Вместе с однокурсником он основал студию дизайна и 3D-визуализации «Д.В.А. в кубе», позже переименованную в iCube Creative Group. Компания сотрудничала с крупными заказчиками, включая телекоммуникационные и инфраструктурные проекты, а годовой оборот в лучшие годы оценивался в миллионы долларов.
Сам Варламов* с иронией вспоминал, что предпринимательская занятость едва не заменила ему написание диплома. К началу 2000-х он уже был финансово независим, приобрёл квартиру и автомобиль бизнес-класса.
Кризис 2008 года резко изменил ситуацию: архитектурный рынок просел, и Илья переключился на фотографию и самостоятельные проекты.
Фотография, митинги и взлёт блога
Широкая известность пришла к Варламову* в 2008–2010 годах. Он оказался среди немногих фотографов, которые системно снимали уличные протесты — от «Маршей несогласных» до событий на Манежной площади. Его кадры быстро разошлись по интернету и СМИ.
К этому времени блог Варламова* в «Живом журнале» превратился в одну из самых читаемых площадок Рунета. Изначально публикуя тревел-фото, он постепенно сместил фокус на политику, городскую среду и критику решений властей. Высказывания отличались жёсткостью и прямотой, что обеспечило резкий рост аудитории — и столь же резкую поляризацию отношения к автору.
Урбанистика как идеология
Поворотным моментом стала поездка в Копенгаген. Варламов* был впечатлён качеством городской среды и сделал урбанистику ключевой темой своей деятельности. Он начал сравнивать российские города с зарубежными, подчёркивая проблемы благоустройства, транспорта, экологии и доступности среды.
Илья регулярно публиковал рейтинги городов, вводил символические антипремии чиновникам и утверждал, что именно некачественная среда формирует социальную апатию. Эти материалы сделали его одним из самых узнаваемых «городских критиков» страны.
Медиа-проекты и YouTube
В 2011 году Варламов* запустил онлайн-издание «Ридус», задуманное как платформа общественной журналистики. Проект просуществовал недолго: уже через год блогер вышел из него, а редакция была полностью обновлена.
Постепенно основной платформой стал YouTube. Канал «Varlamov» вырос до многомиллионной аудитории. Форматы включали: тревел-репортажи из десятков стран, рубрику «Чё происходит» с обзором резонансных событий и выпуски о войнах, конфликтах, протестах и политике.
При этом Варламов* критиковал не только Россию, но и другие государства, обращая внимание на инфраструктурные и социальные проблемы.
Политика и общественная деятельность
В 2012 году Илья попытался войти в официальную политику, приняв участие в праймериз на выборах мэра Омска. Несмотря на высокий интерес, кампания закончилась неудачей.
После этого вместе с политологом Максимом Кацем** он создал фонд «Городские проекты», занимавшийся урбанистическими инициативами и поддержкой муниципальных депутатов. Позже Варламов* возглавлял штаб Каца** на выборах в Мосгордуму.
Отдельным направлением стал фонд «Внимание», сосредоточенный на сохранении исторической застройки и архитектурного наследия.
Бизнес и доходы
Помимо медиа-деятельности, Варламов* запускал и закрывал многочисленные бизнес-проекты: агентство архитектурной фотографии «28–300», рекламную сеть «Авторские медиа», компанию по продаже велосипедов Peugeot, службу доставки «Варламов Есть» и сезонный бизнес по продаже новогодних елей.
По оценкам СМИ и открытым данным, совокупный годовой доход Варламова* в разные годы достигал десятков и сотен миллионов рублей.
Конфликты и инциденты
Публичность неизбежно приводила к конфликтам. Варламова* неоднократно атаковали физически — в том числе в Ставрополе, где его облили зелёнкой. Были и словесные перепалки с депутатами, чиновниками и бизнесменами.
Отдельный резонанс получил инцидент в Южном Судане в 2021 году, где Варламов* был задержан вместе с группой спутников. Позже он утверждал, что причиной стала попытка вымогательства.
Личная жизнь Ильи Варламова*
Первой женой Варламова* была архитектор Любовь Варламова. В браке родились двое детей — дочь Елена и сын Лев. После развода Илья стал жить с Юлией Глуховой, ранее занимавшей руководящие позиции в крупной страховой компании. Информацию об официальном браке блогер публично не подтверждал.
Статус иноагента и уголовные дела
В марте 2023 года Министерство юстиции РФ внесло Варламова* в реестр иностранных агентов. Попытка оспорить это решение в суде успехом не увенчалась.
В 2024–2025 годах в отношении блогера были возбуждены административные и уголовные дела, связанные с публикациями, деятельностью иноагента и распространением недостоверной информации о действиях ВС РФ. Судебные решения включали крупные штрафы, арест имущества и длительный срок лишения свободы. Осенью Росфинмониторинг внёс Варламова* в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Илья Варламов* сегодня
Несмотря на судебные решения и ограничения, фигура Варламова* остаётся заметной в медиапространстве, а его материалы продолжают обсуждаться. В настоящее время он проживает за пределами России, продолжает вести свой блог и сотрудничать с другими иноагентами.
Читайте также:*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан(а) Минюстом РФ иноагентом
***деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России