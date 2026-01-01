Сменила имя и возраст, усыновила ребёнка миллионера и сделала Билана звездой: как живёт Яна Рудковская и почему её обвиняют в эксплуатации сына?
Яна Рудковская выстроила успешную карьеру в предпринимательской сфере и шоу-бизнесе. Именно благодаря ей в своё время Дима Билан попал на «Евровидение» и стал популярным российским исполнителем. 2 января она отпразднует 51-летие. Как сейчас живёт бизнесвумен, почему распался её первый брак с миллионером, ребёнка которого она усыновила и растила как своего, как она решила кардинально сменить сферу деятельности и почему их с Плющенко обвиняют в плохом воспитании и эксплуатации сыновей – в материале «Радио 1».
Детство и семья Яны Рудковской
Яна Рудковская родилась 2 января 1975 года в Казахстане, однако всё своё сознательное детство и юность провела в Барнауле, куда по роду службы перевели её отца.
Отец – Александр Васильевич Рудковский – был полковником, военным лётчиком, занимал должность заместителя начальника лётного училища. Мать – Светлана Николаевна – врач-невролог, руководила отделением в железнодорожной больнице.
Яна росла послушной, прилежной и целеустремлённой девочкой. Она хорошо училась, увлекалась чтением, занималась музыкой и фигурным катанием, демонстрируя дисциплину и стремление к успеху с ранних лет.
Образование и медицинская карьера
В подростковом возрасте Яна решила связать своё будущее с медициной и мечтала стать врачом-косметологом. Окончив школу с серебряной медалью, она с первого раза поступила в Барнаульский медицинский институт на лечебный факультет по специальности «врач-дерматовенеролог».
Позднее Рудковская проходила стажировку в Нидерландах, что позволило ей получить дополнительные знания и практический опыт, которые в дальнейшем оказались крайне полезны для предпринимательской деятельности.
Первые шаги в бизнесе
В 1998 году Яна открыла в Сочи свой первый косметический салон. Для этого она использовала деньги, вырученные от продажи бабушкиной квартиры. Бизнес оказался успешным: за год Рудковская полностью окупила вложения.
Став дистрибьютором компании Franck Provost, она организовала ещё три салона красоты. Предпринимательская хватка, медицинские знания и грамотный расчёт позволили ей быстро занять нишу в сфере услуг, ориентированных на состоятельных клиенток курортного города.
Расширение бизнеса и рост влияния
В 2003 году Яна расширила сферу деятельности, открыв сеть магазинов одежды ведущих мировых брендов. Этот шаг вновь оказался удачным – Рудковская стала одной из самых богатых и влиятельных бизнесвумен юга России.
Существенную помощь в развитии бизнеса ей оказывал супруг – миллионер Виктор Батурин, однако устойчивую предпринимательскую модель позволили выстроить и личные деловые качества Яны.
«Тёмные пятна» в биографии
В одном из источников утверждается, что со временем бывшие одноклассники Яны были удивлены, узнав её имя и дату рождения, поскольку, по их словам, она якобы родилась в 1968 году и носила имя Алла.
Отмечается, что Рудковская решилась на кардинальные изменения, сменив паспорт, дату рождения и имя. Эти сведения, как утверждается, были «откопаны» недоброжелателями в паспортном столе города Сочи. Также подчёркивается, что внешние изменения не были связаны с пластическими операциями.
Переход в шоу-бизнес
Имея стабильный и доходный бизнес, Яна решила попробовать себя в новой сфере. В 2005 году она занялась продюсерской деятельностью.
После смерти Юрия Айзеншписа, близкого знакомого Рудковской, ей «в наследство» достался молодой певец Дима Билан. Яна взялась за его продвижение и за три года сделала его самым популярным артистом российской эстрады.
Кульминацией стал триумф Билана на «Евровидении-2008», который вывел певца и его продюсера на международный уровень.
Позднее Рудковская говорила журналистам:
«Я хочу, чтобы Дима Билан был популярен на Западе и стал первым российским артистом, получившим Grammy».
Параллельно она продюсировала певиц Алексу и Сабрину.
Книга и публичный образ
В 2009 году Яна выпустила автобиографическую книгу «Исповедь содержанки», где подробно рассказала историю своей жизни и успеха, при этом, как отмечается, обошла некоторые моменты, связанные с продвижением бизнеса.
Книга вызвала широкий общественный резонанс и закрепила за Рудковской образ жёсткой, амбициозной и откровенной женщины.
Личная жизнь
Ранний брак с Батуриным
Первым гражданским мужем Яны стал бизнесмен Евгений Мухин, который перевёз её в Сочи и профинансировал открытие салонов красоты.
Позже Рудковская познакомилась с Виктором Батуриным в VIP-ложе на футбольном матче. Вокруг этих отношений возникло множество конфликтов и слухов, связанных с его предыдущим браком с Юлией Салтовец.
От Батурина Яна родила сына Николая, а также усыновила его сына Андрея. Во время развода между супругами разгорелась ожесточённая борьба за детей, которая завершилась победой Рудковской. Со временем конфликт сошёл на нет, и мальчики получили возможность свободно общаться с отцом.
Семья с Евгением Плющенко
После «Евровидения» у Яны появился новый подопечный – фигурист Евгений Плющенко, который в 2009 году стал её мужем. Спортивная карьера олимпийского чемпиона 2006 года подходила к завершению из-за многочисленных травм, однако Рудковская настояла на его участии в Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Во время личного турнира Плющенко снялся с соревнований, что вызвало громкий скандал. Однако именно вмешательство Яны позволило ему избежать репутационного краха.
Вместе с супругом она организовала ледовое шоу «Щелкунчик», развивая направление коммерческих спортивных спектаклей.
В 2013 году у пары родился сын Александр, которого родители ласково называют Гном Гномычем. В 2017 году супруги обвенчались в церкви.
Рождение сына Арсения
В течение 2020 года Яна неоднократно делала намёки на ожидание ребёнка. 25 сентября у Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын Арсений. Известно, что ребёнка выносила суррогатная мать.
Появление малыша сопровождалось бурной реакцией в соцсетях – в том числе из-за дорогих предметов ухода, которые, по мнению подписчиков, выглядели вызывающе.
Скандалы вокруг Гном Гномыча
В 2020 году в Сети разразился скандал после публикаций в СМИ о том, что у Саши Плющенко диагностировали серьёзное психическое заболевание – синдром Аспергера. Тогда Рудковская обвинила издания в клевете и пообещала подать иск в суд. Публикации в итоге удалили, а президент медиакомпании Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев принёс публичные извинения звёздной семье.
В 2025 году Гном Гномыч вновь оказался в центре обсуждений из-за видео, где он спорит с родителями во время совместного отдыха на Мальдивах. Причиной размолвки стало слишком загруженное расписание ребёнка.
Позднее, 3 ноября, разразился скандал из-за того, что Плющенко выгнал 12-летнего сына на лёд с температурой 39 ради шоу.
Из этого в Сети семью нередко критикуют, а Рудковской и Плющенко достаётся за якобы эксплуатацию и неправильное воспитание детей.
Яна Рудковская сегодня
Сейчас Яна Рудковская продолжает заниматься продюсированием и является совладельцем академии «Ангелы Плющенко». Она много времени уделяет воспитанию сыновей и активно вкладывает средства в благотворительность.
Также в 2025 году она запустила производство персональной линии косметики.
10 декабря 2025 года продюсер появилась на III церемонии вручения культурно-просветительской премии «Герои PEOPLETALK» в Москве.