01 января 2026, 12:39

Яна Рудковская (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Яна Рудковская выстроила успешную карьеру в предпринимательской сфере и шоу-бизнесе. Именно благодаря ей в своё время Дима Билан попал на «Евровидение» и стал популярным российским исполнителем. 2 января она отпразднует 51-летие. Как сейчас живёт бизнесвумен, почему распался её первый брак с миллионером, ребёнка которого она усыновила и растила как своего, как она решила кардинально сменить сферу деятельности и почему их с Плющенко обвиняют в плохом воспитании и эксплуатации сыновей – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Яны Рудковской Образование и медицинская карьера Первые шаги в бизнесе «Тёмные пятна» в биографии Переход в шоу-бизнес Книга и публичный образ Личная жизнь

Скандалы вокруг Гном Гномыча Яна Рудковская сегодня

Детство и семья Яны Рудковской

Яна Рудковская с мамой (фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

Образование и медицинская карьера

Первые шаги в бизнесе

Расширение бизнеса и рост влияния

Яна Рудковская (фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

«Тёмные пятна» в биографии

Переход в шоу-бизнес

«Я хочу, чтобы Дима Билан был популярен на Западе и стал первым российским артистом, получившим Grammy».

Яна Рудковская и Дима Билан (фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

Книга и публичный образ

Личная жизнь

Ранний брак с Батуриным

Семья с Евгением Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко (фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

Рождение сына Арсения

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыновьями (фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)





Скандалы вокруг Гном Гномыча

Яна Рудковская сегодня