Устроила демарш в прямом эфире Первого канала, лишилась семьи и сбежала в Европу: как сейчас живёт журналистка-иноагент Марина Овсянникова*?
До весны 2022 года имя Марины Овсянниковой* было известно лишь узкому профессиональному кругу. Она много лет оставалась «человеком за кадром», не претендовала на публичность и не давала поводов для громких заголовков. Всё изменилось в один вечер, когда в прямом эфире программы «Время» за спиной Екатерины Андреевой она появилась с политическим плакатом. Как и где сейчас живёт журналистка, какое наказание она понесла за свой демарш и почему от неё отвернулась семья – в материале «Радио 1».
Детство без отца и первые шаги к профессии
Марина Ткачук* родилась в 1978 году в Одессе в интернациональной семье: мать — русская, отец — украинец. Он умер, когда дочери не было и полугода. В одном из источников говорится, что мать после этого уехала на Урал, затем семья оказалась в Грозном, а уже во время чеченской войны перебралась в Краснодар. По другой версии, именно работа матери на радио в Краснодаре определила интерес Марины к журналистике.
С ранних лет девочка занималась художественной гимнастикой и плаванием, получила первый юношеский разряд и выступала за университетскую сборную. Однако профессиональный спорт она оставила, решив, что он «негативно отразится на фигуре», хотя занятия в зале, аэробика, бассейн и бег остались частью её жизни.
После школы Марина* поступила на факультет журналистики Кубанского государственного университета, а позже продолжила образование в РАГС при Президенте РФ (ныне РАНХиГС), который окончила в 2005 году.
Телевидение: путь наверх и первые компромиссы
Карьеру на ТВ Марина* начинала в начале 2000-х на канале «Кубань» — была ведущей новостей, затем заместителем редактора. Коллеги утверждали, что продвижению способствовал директор ГТРК, но с приходом нового руководства её сняли с эфира. Тогда Овсянникова* уволилась и уехала в Москву.
В столице она «начала с нуля»: газета, спортивный канал, затем — Первый канал, куда попала благодаря протекции шеф-редактора. Здесь она работала райтером — писала подводки и тексты для новостей, трудилась в международном отделе и службе городов. Сама Марина* утверждала, что в 2003 году «никакой пропаганды на телевидении не было», а «маховик начал раскручиваться» лишь к 2007-му.
Позже она называла коллектив Первого канала «серпентарием», а себя — «белой вороной», вынужденной скрывать убеждения. При этом признавалась, что находила компромисс с совестью, так как «сама в эфире не появлялась и не подписывала тексты собственным именем».
Личная жизнь и семейный конфликт
Личная жизнь Марины* долгое время была связана с Игорем Овсянниковым — режиссёром канала Russia Today. В браке родились двое детей. После развода она сохранила фамилию бывшего мужа и поначалу утверждала, что отношения остались дружескими.
После скандала 2022 года ситуация изменилась. По словам самой Овсянниковой*, бывший муж прекратил с ней общение, мать назвала её предательницей, а 17-летний сын переехал к отцу, заявив, что мать — «человек, который испортил всем жизнь».
В 2022–2023 годах последовали судебные разбирательства о месте проживания детей. Суд постановил, что они должны жить с отцом, а позже СМИ сообщили о лишении Овсянниковой* родительских прав. При этом адвокаты указывали, что полностью исполнить решение невозможно, поскольку журналистка покинула Россию вместе с дочерью.
Демарш в прямом эфире
В марте 2022 года Овсянникова* ворвалась в студию программы «Время» с плакатом с политическими лозунгами, касающимися СВО. Картинка почти сразу сменилась на записанный сюжет. Пресс-служба Первого канала заявила о служебной проверке.
Зрители обратили внимание на реакцию Екатерины Андреевой, которая невозмутимо продолжила эфир. Позже она выложила видео с йогой и мантрой «Стой как скала», отметив, что практика выдержки помогла ей в тот день.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поступок Овсянниковой* хулиганством, подчеркнув, что прямой эфир — «это особое измерение и особая ответственность».
Сама журналистка позже признавалась, что больше всего боялась «не успеть появиться в эфире» и быть пойманной по дороге в студию — тогда, по её словам, «о ней никто бы не узнал».
Аресты, штрафы и уголовное дело
Сразу после эфира Марину* задержали. Она получила первый штраф в размере 30 тысяч рублей за несогласованную акцию. Вскоре она уволилась с Первого канала «по собственному желанию».
Далее последовали новые протоколы, штрафы на 50 и 40 тысяч рублей, одиночный пикет, уголовное дело и домашний арест. Прокуратура позже запросила для неё 9,5 лет колонии, а Басманный суд заочно приговорил Овсянникову* к 8,5 годам, запретив публиковаться в интернете на четыре года.
Сама журналистка на заседаниях не присутствовала — к тому моменту она уже покинула Россию.
Бегство и слухи
Осенью 2022 года Марина* нелегально пересекла границу. По её словам, это была ночь, семь машин, поле, в котором она заблудилась, и ориентация «буквально по звёздам». В России её объявили в розыск, позже — в международный.
Зарубежные СМИ писали о возможном отравлении: якобы у двери её жилья нашли порошок. Овсянникова* эти слухи опровергла, подтвердив лишь ухудшение самочувствия и госпитализацию — «токсичных веществ в крови не выявили».
Новая жизнь в Европе
Во Франции Марина* получила статус беженца. Изначально она жила на деньги от продажи автомобиля, затем — на гонорары за книгу, опубликованную в 2023 году на нескольких языках, и премию Вацлава Гавела. Она активно путешествует, участвует в протестных акциях, критикует российские власти и выступает на международных площадках, включая сессии Совета ООН по правам человека.
В блоге журналистка писала, что, избежав тюрьмы, решила «жить на полную катушку». В 2025 году она посещала выставку Шерон Стоун в Берлине.
Статус иноагента
В октябре 2025 года Овсянникову* официально признали иностранным агентом. Основанием стало «распространение недостоверной информации о политике российских властей и фейки об армии». В тот же список попали и другие публичные фигуры.
В интервью Марина* признаётся, что отчаянно хочет вернуться домой, где остались сын и мать, которых она «может больше никогда не увидеть».
*признана Минюстом РФ иноагентом