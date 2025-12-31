31 декабря 2025, 12:28

Марина Овсянникова* (Instagram** @ovsiannikova6219)

До весны 2022 года имя Марины Овсянниковой* было известно лишь узкому профессиональному кругу. Она много лет оставалась «человеком за кадром», не претендовала на публичность и не давала поводов для громких заголовков. Всё изменилось в один вечер, когда в прямом эфире программы «Время» за спиной Екатерины Андреевой она появилась с политическим плакатом. Как и где сейчас живёт журналистка, какое наказание она понесла за свой демарш и почему от неё отвернулась семья – в материале «Радио 1».





Содержание Детство без отца и первые шаги к профессии Телевидение: путь наверх и первые компромиссы Личная жизнь и семейный конфликт Демарш в прямом эфире Аресты, штрафы и уголовное дело Бегство и слухи Новая жизнь в Европе Статус иноагента

Детство без отца и первые шаги к профессии

Телевидение: путь наверх и первые компромиссы

Марина Овсянникова* (фото: Telegram @Ovsyannikova_Marina)

Личная жизнь и семейный конфликт

Марина Овсянникова* с дочерью (Instagram** @ovsiannikova6219)

Демарш в прямом эфире

Аресты, штрафы и уголовное дело

Марина Овсянникова* в зале суда (фото: Telegram @Ovsyannikova_Marina)

Бегство и слухи

Новая жизнь в Европе

Тут подпись документа

Статус иноагента