От тульских кружков и работы осветителем до звездных ролей в популярных сериалах: как Сергей Степин прошел долгий путь к славе?
Сергей Степин — российский актер театра и кино, чья широкая известность пришла уже во взрослом возрасте. Он прошел путь от работы осветителем в ТЮЗе до ролей в популярных фильмах и сериалах, сохранив привязанность к родной Туле и семье. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и учеба Сергея СтепинаСергей Степин родился 3 октября 1965 года в Туле. Детство будущего артиста прошло в городе оружейников. Он учился в школе, посещал кружки во Дворце пионеров и участвовал в самодеятельности. Особое место в жизни Сергея занимала музыка. В разные годы он осваивал гитару, саксофон, балалайку и кларнет. Выбрать один инструмент ему долго не удавалось, однако полученные навыки позже пригодились в профессии. После школы Степин поступил в училище культуры. Там он получил специальность режиссера массовых мероприятий. Затем молодого человека призвали в армию.
Работа в тульских театрах и образование в СаратовеСергей вернулся из армии зимой, когда приемная кампания в вузы уже завершилась. Тогда он устроился осветителем в местный ТЮЗ. Этот период помог ему ближе познакомиться с театральной жизнью и окончательно определиться с профессией. Позже Степин перешел в тульский театр «У Толстовской заставы». Там он проработал около трех лет. Параллельно артист поступил в Саратовскую филармонию, где учился актерскому мастерству. Диплом он получил в 1993 году. После окончания учебы Сергей отправился в Санкт-Петербург. Он хотел попасть в Малый драматический театр, но труппа находилась на гастролях. Тогда актер попробовал устроиться в Театр сатиры. На этой сцене он провел несколько месяцев, после чего вернулся в Саратов. В Саратове Степин вошел в труппу ТЮЗа и служил там до 2001 года. Он участвовал в нескольких спектаклях и набирался сценического опыта.
Театральная карьера в МосквеВ 2001 году Сергей Степин начал работать в Театре эстрады. Затем в его карьере появились постановки театров Олега Табакова, имени Владимира Маяковского и РАМТ. Артист не ограничивался московской сценой. Он играл в антрепризных спектаклях и много гастролировал по России. В 2019 году Степин приехал во Владивосток с комедией «Нежданчик». Зрители тепло приняли легкую и веселую постановку.
Роли Сергея Степина в кино и сериалахКинокарьера Сергея Степина началась в 2001 году. Первой работой стал эпизод в ленте «Овидий». Постепенно актер стал получать больше предложений и появляться в заметных проектах. Зрители могли увидеть Степина в фильме «Водитель для Веры», сериалах «Кадетство», «Две сестры», «Управа», «Дикий», «Исаев» и «Черчилль». Он сыграл в картинах «Простые вещи» и «Багровый цвет снегопада», а затем присоединился к проектам «Стройбатя» и «Метод Лавровой».
Новая волна популярности пришла к актеру благодаря работам в сериалах «ЧОП», «Молодежка», «Оперетта капитана Крутова» и «Синичка». В 2020 году он снялся сразу в нескольких громких проектах: «Мир! Дружба! Жвачка!», «Перевал Дятлова», «Проект „Анна Николаевна“», «Актёры затонувшего театра» и «Хищники». В последующие годы фильмография артиста пополнилась лентами «Будь моим Кириллом», «ИП Пирогова-4», «Светлячок», «Капельник», «Колотушка» и «Мальдивы подождут». Сам Степин признается, что давно перестал считать сыгранные роли. При этом ему продолжают предлагать новые характеры и неожиданные образы.