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От тульских кружков и работы осветителем до звездных ролей в популярных сериалах: как Сергей Степин прошел долгий путь к славе?

Сергей Стёпин (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Сергей Степин — российский актер театра и кино, чья широкая известность пришла уже во взрослом возрасте. Он прошел путь от работы осветителем в ТЮЗе до ролей в популярных фильмах и сериалах, сохранив привязанность к родной Туле и семье. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Детство и учеба Сергея Степина

Сергей Степин родился 3 октября 1965 года в Туле. Детство будущего артиста прошло в городе оружейников. Он учился в школе, посещал кружки во Дворце пионеров и участвовал в самодеятельности. Особое место в жизни Сергея занимала музыка. В разные годы он осваивал гитару, саксофон, балалайку и кларнет. Выбрать один инструмент ему долго не удавалось, однако полученные навыки позже пригодились в профессии. После школы Степин поступил в училище культуры. Там он получил специальность режиссера массовых мероприятий. Затем молодого человека призвали в армию.

Работа в тульских театрах и образование в Саратове

Сергей вернулся из армии зимой, когда приемная кампания в вузы уже завершилась. Тогда он устроился осветителем в местный ТЮЗ. Этот период помог ему ближе познакомиться с театральной жизнью и окончательно определиться с профессией. Позже Степин перешел в тульский театр «У Толстовской заставы». Там он проработал около трех лет. Параллельно артист поступил в Саратовскую филармонию, где учился актерскому мастерству. Диплом он получил в 1993 году. После окончания учебы Сергей отправился в Санкт-Петербург. Он хотел попасть в Малый драматический театр, но труппа находилась на гастролях. Тогда актер попробовал устроиться в Театр сатиры. На этой сцене он провел несколько месяцев, после чего вернулся в Саратов. В Саратове Степин вошел в труппу ТЮЗа и служил там до 2001 года. Он участвовал в нескольких спектаклях и набирался сценического опыта.

Театральная карьера в Москве

В 2001 году Сергей Степин начал работать в Театре эстрады. Затем в его карьере появились постановки театров Олега Табакова, имени Владимира Маяковского и РАМТ. Артист не ограничивался московской сценой. Он играл в антрепризных спектаклях и много гастролировал по России. В 2019 году Степин приехал во Владивосток с комедией «Нежданчик». Зрители тепло приняли легкую и веселую постановку.

Роли Сергея Степина в кино и сериалах

Кинокарьера Сергея Степина началась в 2001 году. Первой работой стал эпизод в ленте «Овидий». Постепенно актер стал получать больше предложений и появляться в заметных проектах. Зрители могли увидеть Степина в фильме «Водитель для Веры», сериалах «Кадетство», «Две сестры», «Управа», «Дикий», «Исаев» и «Черчилль». Он сыграл в картинах «Простые вещи» и «Багровый цвет снегопада», а затем присоединился к проектам «Стройбатя» и «Метод Лавровой».

Сергей Стёпин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Новая волна популярности пришла к актеру благодаря работам в сериалах «ЧОП», «Молодежка», «Оперетта капитана Крутова» и «Синичка». В 2020 году он снялся сразу в нескольких громких проектах: «Мир! Дружба! Жвачка!», «Перевал Дятлова», «Проект „Анна Николаевна“», «Актёры затонувшего театра» и «Хищники». В последующие годы фильмография артиста пополнилась лентами «Будь моим Кириллом», «ИП Пирогова-4», «Светлячок», «Капельник», «Колотушка» и «Мальдивы подождут». Сам Степин признается, что давно перестал считать сыгранные роли. При этом ему продолжают предлагать новые характеры и неожиданные образы.

Жена, дочь и сын Сергея Степина

Сергей Степин редко рассказывает о личной жизни. Актер предпочитает не смешивать работу с семейными делами и почти не публикует фотографии близких. От первого брака у него есть дочь Глафира. Девушка, как и ее отец, увлечена театром. Во втором браке с Натальей у артиста родился сын Мирон. Мальчик появился на свет в 2012 году. Близкие называют Степина семейным человеком. В свободное время он гуляет с детьми, читает книги и смотрит кино. Актер считает, что хорошие фильмы помогают формировать вкус. Сергей старается приезжать в Тулу, чтобы увидеться с матерью, сестрой и племянниками.

Скандал вокруг семьи актера

В 2019 году в личную жизнь семьи попытался вмешаться житель Твери Сергей Гудзь. Мужчина заявил, что состоит в отношениях с Натальей Степиной, и утверждал, что Мирон якобы не является сыном актера. Гудзь пришел в программу «На самом деле» и сообщил, что хочет рассказать свою версию истории. По итогам передачи выяснилось, что Сергей Степин воспитывает родного сына. Самого тверича в материале представили как отвергнутого поклонника супруги артиста.

Чем Сергей Степин занимается сейчас

Сергей Степин продолжает работать в театре и сниматься в кино. Актер открыт к новым профессиональным задачам и не хочет повторять прежние образы. Его творческий путь показывает, что признание может прийти не сразу, а опыт, трудолюбие и любовь к сцене помогают оставаться востребованным в профессии.

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Дарья Осипова

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