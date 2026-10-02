02 октября 2026, 14:41

Сергей Стёпин (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Сергей Степин — российский актер театра и кино, чья широкая известность пришла уже во взрослом возрасте. Он прошел путь от работы осветителем в ТЮЗе до ролей в популярных фильмах и сериалах, сохранив привязанность к родной Туле и семье. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и учеба Сергея Степина Работа в тульских театрах и образование в Саратове Театральная карьера в Москве Роли Сергея Степина в кино и сериалах Жена, дочь и сын Сергея Степина Скандал вокруг семьи актера Чем Сергей Степин занимается сейчас

Детство и учеба Сергея Степина

Работа в тульских театрах и образование в Саратове

Театральная карьера в Москве

Роли Сергея Степина в кино и сериалах

Сергей Стёпин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена, дочь и сын Сергея Степина

Скандал вокруг семьи актера

Чем Сергей Степин занимается сейчас