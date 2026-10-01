«Только через мой труп»: Агутин раскрыл тайну рождения «Босоногого мальчика»

01 октября 2026, 20:44

Леонид Агутин рассказал историю создания песни «Босоногий мальчик»

Леонид Агутин (Фото: Telegram @agutin_leonid)

Леонид Агутин в эфире шоу «Музлофт» со Стасом Ярушиным рассказал, как он написал песню «Босоногий мальчик», которая сделала его звездой отечественной сцены.





Музыкант объяснил, почему он выступал против такого названия. Над песней Леонид работал с Германом Витке, который пришёл к нему ранним утром.

«Он мне: «Лёня, надо работать. Не надо спать, надо создавать, бери инструмент. Чувак, надо работать». Я сажусь, начинаю играть. Он говорит: «Гениально, вообще улёт. Ещё раз. Фантастика. И припев какой-нибудь». Гера начинает ходить по комнате. Говорит: «Эта песня должна называться «Босоногий мальчик» — про такого парня, который в Испании. Это нельзя продавать, ты должен сам исполнять», — вспомнил артист.

«Я говорю: «Только через мой труп я исполню фразу «Босоногий мальчик». Вообще слово «мальчик» — что это за слово такое?» — поделился певец.