«Прилетело»: Звезда «Интернов» Иван Охлобыстин чуть не погиб в ДНР

02 октября 2026, 13:30

Режиссер Фомин рассказал, что Охлобыстин с семьей чуть не погиб в ДНР

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Российский актер Иван Охлобыстин чудом избежал гибели во время поездки в Донецкую народную республику. Об этом рассказал его близкий товарищ, режиссер Олег Фомин.





По словам кинематографиста, артист находился в ДНР вместе с супругой и зятем, семья проживала в одном гостиничном номере, пишет NEWS.ru. В момент, когда они выехали из отеля, в их номер попал снаряд ВСУ.





«Иван Охлобыстин, мой близкий товарищ, поехал [в ДНР], они жили с супругой и с зятем в одном номере. Когда они из номера выехали, туда прилетело, — говорится в материале.