Связь с Украиной, незнакомка с младенцем у могилы и страшные кадры с камеры: в эфире шоу «Малахов» раскрыли тайны Сергея Соседова и детали его смерти

02 октября 2026, 09:08

Сергей Соседов (Фото: кадр из передачи «Малахов»)

Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет во время рабочей поездки в Якутию. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная в результате падения с лестницы в гостинице города Нерюнгри. По роковому стечению обстоятельств, умер мужчина в день рождения отца, которого не стало 17 лет назад. В связи с этим символичным совпадением родственники приняли решение похоронить его рядом с родителем на Перепечинском кладбище. На церемонии прощания присутствовали звёздные коллеги «Акулы пера», его родные, а также неизвестная девушка, которая скромно стояла в стороне с ребёнком на руках. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Таинственная незнакомка на похоронах музыкального критика Тайная любовь или игра на публику: версии вокруг женщины в вуали Последние минуты жизни Сергея Соседова Воспоминания коллег и отношение Соседова к санкциям на Украине

Таинственная незнакомка на похоронах музыкального критика



Таинственная незнакомка (Фото: кадр из передачи «Малахов»)

«Женщина в чёрном с ребёнком на руках пришла на кладбище после всех и стояла там. Лица своего не показала», — сообщили в эфире программы «Малахов».

Тайная любовь или игра на публику: версии вокруг женщины в вуали



Сергей Соседов с матерью (Фото: кадр из передачи «Малахов»)

«Купил квартиру, хотел съехать от мамы. Возможно, дело в этой девушке?» — задался вопросом Андрей Малахов в эфире.



Таинственная незнакомка (Фото: кадр из передачи «Малахов»)

Последние минуты жизни Сергея Соседова

«Проводить Сергея пришло огромное количество людей. Стало очевидно, как сильно его любили и скольким людям он был дорог. Затем состоялись похороны на Перепечинском кладбище. Там собрался лишь узкий круг — родные, близкие и друзья, всего несколько десятков человек. И только в тот момент, когда мы по традиции опустили землю на гроб, пришло осознание непоправимой утраты. Я не смогла сдержать эмоций», — поделилась Сердюкова.



Анна Сердюкова (Фото: кадр из передачи «Малахов»)

«Как только мы прилетели из Москвы в Благовещенск, Сергей говорит: «Не пойму, жвачка, что ли, прилипла на обувь?». Он снимает туфли, а там на подошве каблучок кожаный, и один из слоев кожи свернулся. Мы сначала не обратили внимание, он просто несколько раз в процессе поездки об этом сказал», — вспоминает дизайнер.



Виктор Беззубов (Фото: кадр из передачи «Малахов»)

«Ничего не предвещало беды. Когда он зашёл в отель, мы с ним обнялись. Я спросил, сильно ли он устал, но на его лице была улыбка: наконец-то сбылась его мечта побывать в Якутии. Он был очень на позитиве. Мы сразу обговорили планы: я предложил пойти на завтрак, но он отказался — хотел отоспаться, а на обед договорились сходить вместе. Я проводил его до номера — наши комнаты были рядом: у меня 29-й, у него 27-й. Я сам его расселил. Мы обнялись, пожелали друг другу доброй ночи. Это был последний раз, когда я видел его в добром здравии. Он ничего не ел и не пил. Поспал где-то до четырёх часов по местному времени, затем спустился вниз. В тот день в Нерюнгри выпал снег — он походил по снежку перед отелем. Это зафиксировали камеры, мы видели записи сотрудников отеля. Он зашел в отель, пошел по лестнице вверх. Он встал на ступеньку, на камере было видно, что он навзничь летит вниз», — сообщил мужчина.

Воспоминания коллег и отношение Соседова к санкциям на Украине



Лера Кудрявцева и Наташа Королёва (Фото: кадр из передачи «Малахов»)

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«Руководству СБУ представляю опасность... Чего стоит вообще все ваше руководство, ваша власть, если вы боитесь меня — далёкого от какого-либо террора вообще. О чем можно говорить? Мне очень жалко, что так все случилось с Украиной, что, к сожалению, она не управляется изнутри, она управляется извне. Я лично Володю Зеленского не воспринимаю как президента, знаю его как прекрасного актёра, шоумена. Для меня он остается актёром, и когда он выходит, что-то говорит, я вижу в этом актёрство. Это игра, то есть роль президента. Но он не президент, он играет роль», — говорил музыкальный критик.