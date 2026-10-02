Связь с Украиной, незнакомка с младенцем у могилы и страшные кадры с камеры: в эфире шоу «Малахов» раскрыли тайны Сергея Соседова и детали его смерти
Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет во время рабочей поездки в Якутию. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная в результате падения с лестницы в гостинице города Нерюнгри. По роковому стечению обстоятельств, умер мужчина в день рождения отца, которого не стало 17 лет назад. В связи с этим символичным совпадением родственники приняли решение похоронить его рядом с родителем на Перепечинском кладбище. На церемонии прощания присутствовали звёздные коллеги «Акулы пера», его родные, а также неизвестная девушка, которая скромно стояла в стороне с ребёнком на руках. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Таинственная незнакомка на похоронах музыкального критика30 сентября 2026 года в Москве состоялась церемония прощания с Сергеем Соседовым. Траурные мероприятия были организованы в два этапа. Открытая гражданская панихида прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, где собралось более 200 человек, включая коллег, друзей и представителей медиасообщества. После завершения официальной части процессия переместилась на Перепечинское кладбище для процедуры погребения. Эта локация была выбрана родственниками, поскольку там ранее был похоронен отец Соседова. На закрытую часть церемонии были приглашены только близкие люди. В ходе освещения мероприятия представители прессы зафиксировали присутствие неустановленной женщины в чёрной вуали, которая держала на руках младенца и находилась на расстоянии от основной группы скорбящих.
«Женщина в чёрном с ребёнком на руках пришла на кладбище после всех и стояла там. Лица своего не показала», — сообщили в эфире программы «Малахов».Журналисты решили подойти к девушке и задать вопросы, но она резко отреагировала на их появление: «Не хочу говорить, не хочу, простите». Она недолго постояла у могилы, держа малыша на руках, и вскоре удалилась.
Тайная любовь или игра на публику: версии вокруг женщины в вуалиВ эфире программы «Малахов» приглашённые гости обсудили личность неизвестной женщины с младенцем, замеченной на закрытой части церемонии похорон Сергея Соседова. Певица Азиза, поддерживавшая с критиком многолетние дружеские отношения, заявила, что у приятеля не было собственных детей. По её словам, телеведущий не имел наследников, однако коллеги и знакомые регулярно предлагали ему стать крёстным отцом. Тем не менее, присутствие незнакомки с ребёнком спровоцировало предположения о возможной скрытой личной жизни Соседова. В качестве косвенного гости программы приводят факт приобретения им отдельной недвижимости. За несколько лет до смерти критик купил квартиру в Хорошёвском районе Москвы, неподалёку от дома его 90-летней матери. Сергей проживал вместе с ней и ухаживал за родственницей на протяжении многих лет.
«Купил квартиру, хотел съехать от мамы. Возможно, дело в этой девушке?» — задался вопросом Андрей Малахов в эфире.В своих интервью эксперт шоу-бизнеса неоднократно открыто говорил об отсутствии семьи и наследников. По собственным признаниям музыкального критика, главным жизненным сожалением было не отсутствие супруги или романтических отношений, а именно то, что он так и не стал отцом.
Незадолго до гибели Сергей Соседов отмечал в прессе, что для него не имеет значения пол ребёнка, главное — сам факт его существования. Именно эти публичные высказывания делают появление на его похоронах неизвестной женщины с младенцем особенно резонансным событием.
Последние минуты жизни Сергея СоседоваПоездка в Якутию оказалась судьбоносной для Сергея Соседова. Телеведущий отправился в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» по приглашению организатора Виктора Беззубова. Вместе с ним в поездке участвовала модельер Анна Сердюкова. После трагической гибели звезды НТВ она вернулась в Москву, где посетила церемонию прощания.
«Проводить Сергея пришло огромное количество людей. Стало очевидно, как сильно его любили и скольким людям он был дорог. Затем состоялись похороны на Перепечинском кладбище. Там собрался лишь узкий круг — родные, близкие и друзья, всего несколько десятков человек. И только в тот момент, когда мы по традиции опустили землю на гроб, пришло осознание непоправимой утраты. Я не смогла сдержать эмоций», — поделилась Сердюкова.Она также рассказала о поездке с Соседовым и вспомнила о проблеме с его обувью.
«Как только мы прилетели из Москвы в Благовещенск, Сергей говорит: «Не пойму, жвачка, что ли, прилипла на обувь?». Он снимает туфли, а там на подошве каблучок кожаный, и один из слоев кожи свернулся. Мы сначала не обратили внимание, он просто несколько раз в процессе поездки об этом сказал», — вспоминает дизайнер.О последних минутах жизни критика рассказал организатор конкурса Виктор Беззубов.
«Ничего не предвещало беды. Когда он зашёл в отель, мы с ним обнялись. Я спросил, сильно ли он устал, но на его лице была улыбка: наконец-то сбылась его мечта побывать в Якутии. Он был очень на позитиве. Мы сразу обговорили планы: я предложил пойти на завтрак, но он отказался — хотел отоспаться, а на обед договорились сходить вместе. Я проводил его до номера — наши комнаты были рядом: у меня 29-й, у него 27-й. Я сам его расселил. Мы обнялись, пожелали друг другу доброй ночи. Это был последний раз, когда я видел его в добром здравии. Он ничего не ел и не пил. Поспал где-то до четырёх часов по местному времени, затем спустился вниз. В тот день в Нерюнгри выпал снег — он походил по снежку перед отелем. Это зафиксировали камеры, мы видели записи сотрудников отеля. Он зашел в отель, пошел по лестнице вверх. Он встал на ступеньку, на камере было видно, что он навзничь летит вниз», — сообщил мужчина.
Воспоминания коллег и отношение Соседова к санкциям на УкраинеВ эфире показали кадры с церемонии прощания с критиком. У гроба, утопающего в алых розах, стояли самые близкие — девяностолетняя мать Антонина Петровна и старший брат Владимир. В числе знаменитостей была Наташа Королёва, она призналась, что узнала о смерти Соседова и сразу позвонила Лере Кудрявцевой. Телеведущая тоже пришла одной из первых. Она рыдала, называя Сергея честным и ранимым человеком. Вадим Такменёв не просто присутствовал — он выступил с речью и сказал, что новый сезон «Суперстара» выйдет в память о Сергее. Эдгард Запашный отметил, что Соседов был одним из немногих, кто приходил и не лицемерил. Александр Песков, знавший Сергея тридцать восемь лет, назвал его самым настоящим человеком на этой земле.
Избитая за эротическое сообщение Анастасия Макеева и плюнувшая в лицо прохожая: что не так с сыном Полищук Алексеем Макаровым, потерявшим 40 кг
Среди пришедших проститься были также Наталия Гулькина, Ксения Георгиади, Алексей Глызин, Азиза, Виктория Пьер-Мари, Алексей Елистратов, Леонид Дзюник и Сергей Дворцов. Андрей Малахов вспомнил, как в одном из интервью Сергей Соседов комментировал внесение своего имени в санкционные списки Украины: «Он любил Родину и был настоящим патриотом».
«Руководству СБУ представляю опасность... Чего стоит вообще все ваше руководство, ваша власть, если вы боитесь меня — далёкого от какого-либо террора вообще. О чем можно говорить? Мне очень жалко, что так все случилось с Украиной, что, к сожалению, она не управляется изнутри, она управляется извне. Я лично Володю Зеленского не воспринимаю как президента, знаю его как прекрасного актёра, шоумена. Для меня он остается актёром, и когда он выходит, что-то говорит, я вижу в этом актёрство. Это игра, то есть роль президента. Но он не президент, он играет роль», — говорил музыкальный критик.