От военных репортажей до дипломатической службы: как Ирада Зейналова стала послом и почему ушла с ТВ?
Тележурналист с жестким стилем, одна из самых узнаваемых ведущих федерального ТВ и теперь — дипломат. В 2024 году Ирада Зейналова была назначена послом России в Республике Маврикий, фактически завершив многолетнюю карьеру в журналистике. Как она пришла к этому решению и чем живет сегодня — в материале «Радио 1».
Детство, образование и неожиданный старт в профессииИрада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве. По происхождению она азербайджанка. В семье большое внимание уделяли образованию, дисциплине и культуре.
По первому образованию Зейналова вовсе не журналист. Она окончила Московский государственный технологический университет и получила специальность инженера-технолога. В начале 90-х проходила стажировку в США — этот опыт, по её словам, во многом повлиял на мировоззрение и понимание медиасреды.
В журналистику она пришла в 1997 году. Начинала редактором в программе «Вести», затем стала корреспондентом. Уже тогда коллеги отмечали её жесткий характер, умение работать в экстремальных условиях и быстро принимать решения.
Военные репортажи и большие событияНастоящую известность Зейналова получила как репортер федерального уровня. Она освещала теракт в Беслане, взрывы в московском метро в 2004 и 2010 годах, работала на местах чрезвычайных происшествий.
В её профессиональном портфолио — крупные международные события:
- Чемпионат мира по футболу 2006 года в Германии;
- Олимпиада в Турине;
- Летние Игры в Лондоне;
- Олимпиада в Сочи.
Переход на НТВ и авторская программаВ 2016 году Зейналова неожиданно покинула Первый канал и перешла на НТВ. Там она запустила собственную информационно-аналитическую программу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».
Проект быстро занял устойчивое место в сетке вещания и стал одним из рейтинговых воскресных форматов. Её авторская подача — сочетание репортажа, комментария и личной оценки — вызывала как поддержку зрителей, так и критику.
Назначение посломВ 2024 году указом Владимира Путина Ирада Зейналова была назначена чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий.
Это назначение стало одним из самых обсуждаемых кадровых решений года. До неё должность занимал дипломат Константин Климовский.
Фактически Зейналова завершила активную работу на телевидении и перешла в сферу госслужбы. Сейчас она занимается дипломатической деятельностью: развитием двусторонних отношений, участием в официальных встречах, культурных и экономических инициативах.
Награды и профессиональное признаниеЗа годы работы Зейналова получила ряд престижных наград:
- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
- Премия правительства РФ в области СМИ (2021);
- Премия Союза журналистов России «Золотое перо России» (2018);
- Телевизионная премия ТЭФИ (2006 — «Лучший репортер», 2023 — ведущий информационно-аналитической программы).
Личная жизнь и два бракаПервым мужем Ирады Зейналовой был журналист и актер Алексей Самолетов. Они познакомились в 90-х. В 1996 году у пары родился сын Тимур. Позже брак распался.
Вторым супругом стал журналист Александр Евстигнеев. Они вместе до сих пор.
Зейналова редко рассказывает о семье, предпочитая разделять личную жизнь и публичную деятельность. Однако в интервью она не раз подчеркивала, что именно семья помогает ей выдерживать напряженный ритм работы.
Чем Ирада Зейналова занимается сейчас?После назначения послом она сосредоточилась на дипломатической службе. В её повестке — международные переговоры, участие в официальных мероприятиях и развитие гуманитарных проектов.
Таким образом, карьера Зейналовой сделала редкий поворот: от горячих точек и телестудий — к дипломатическому корпусу. Это один из немногих случаев, когда медийная фигура федерального масштаба переходит в систему государственной дипломатии.