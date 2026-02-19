Известного американского журналиста Такера Карлсона задержали в Израиле

19 февраля 2026, 00:05

Журналиста Такера Карлсона задержали в Израиле после беседы с послом США Хакаби

Фото: iStock/microgen

В Израиле задержали известного американского журналиста Такера Карлсона и его сотрудников после интервью с послом США Майком Хакаби. Об этом сообщает Daily Mail.





Журналист рассказал, что инцидент случился в эту среду. Сразу после беседы с Хакаби израильские чиновники конфисковали паспорт Карлсона, а его исполнительного продюсера увели на допрос. С мужчиной настойчиво беседовали в отдельной комнате, пытаясь выяснить детали разговора журналиста с дипломатом.



