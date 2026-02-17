«Плачет и благодарит»: Жасмин рассказала, как помогает Симоньян пережить рак

17 февраля 2026, 19:55

Певица Жасмин рассказала о поддержке подруги Маргариты Симоньян в борьбе с раком

Маргарита Симоньян и Сара Шор (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) рассказала, как поддерживает подругу Маргариту Симоньян в борьбе с раком груди. В беседе с VOICE артистка сообщила, что регулярно навещает главного редактора RT.





О своём диагнозе журналистка сообщила в начале сентября. Жасмин отметила, что они с подругой постоянно на связи. По словам певицы, испытания сделали Симоньян сильнее. Шор специально поёт для неё, даже когда та просит остановиться из-за слез.

«Она плачет, а потом благодарит — за искренность и за то, что смогла поделиться этим сильным чувством. Мне очень нравится, что она не боится говорить о своих болезнях и переживаниях — она честна с собой и с миром, и в этом её сила», — заявила Сара.