От зимнего Петропавловска до солнца Монако: как Люся Чеботина попала в шоу-бизнес?
Сегодня Люся Чеботина — символ роскоши и стиля: её наряды оцениваются в миллионы, а песни мгновенно возглавляют чарты стриминговых платформ. Но путь к этому «солнцу» был долгим и тернистым. Подробнее — в материале «Радио 1».
Девочка с Камчатки, которая научилась сиятьРодившись в суровом Петропавловске-Камчатском, Люся с раннего детства мечтала о большой сцене, хотя вокруг казалось, что это почти безумие. От выступлений в подземных переходах за копейки до вилл в Сочи — её история доказывает, что талант и упорство могут открыть двери в совершенно другой мир.
Северная закалка и первые шаги в МосквеРодившаяся в апреле 1997 года, Люся с детства сталкивалась с трудностями. После развода родителей мама осталась одна с двумя дочерьми, и денег едва хватало на самое необходимое. В шесть лет семья рискнула переехать в Москву без связей и накоплений. Столица встретила их неприветливо, но именно здесь открылся вокальный талант Люси.
Музыкальная школа стала отдушиной, но реальность требовала зарабатывать. В четырнадцать лет будущая поп-звезда работала промоутером: раздавала листовки у метро и стояла на холоде в супермаркетах. Эти первые уроки выживания закалили характер, подготовив к ударам, которые поджидали её в шоу-бизнесе.
Вокальные конкурсы и интернет-рывокУчёба на эстрадно-джазовом вокале дала Люсе необходимую базу, но музыкальная индустрия открывала двери неохотно. С 2015 года она участвовала в телевизионных проектах — «Голос» Украины, «Главная сцена», «Новая волна». Несмотря на финальные этапы и лестные отзывы мэтров, заветные награды ускользали.
Тогда Люся перенесла активность в интернет: её каверы на мировые хиты набирали тысячи просмотров и создавали армию преданных слушателей. В 2019 году вышел дебютный альбом «Безлимитная любовь», но критика была холодна, а долги росли. Чтобы оплачивать студии, приходилось брать кредиты. В этот период Люся познакомилась с Юрием Киселевым, отношения с которым стали важной главой её жизни.
«Солнце Монако» и жизнь в роскошиЛетом 2020 года произошёл перелом: песня «Солнце Монако», написанная Люсей буквально на одном дыхании, взорвала чарты и стала гимном летних курортов. Минимальный бюджет клипа не помешал ему закрепить образ певицы как новой иконы стиля.
Слава принесла роскошь: квартиры в Москве и Дубае, южная вилла, премиальные автомобили. Появились слухи о покровительстве семьи Киселевых, но Люся настаивает: всё куплено на честно заработанные гонорары. Её требовательный райдер, включавший экзотических животных, закрепил репутацию неприступной звезды.
Личная жизнь и роман с ЮрКиссомРоман с ЮрКиссом завершился болезненным разрывом в начале 2023 года, после чего Люся ушла из «Русской медиагруппы», оставив прошлое позади. Конфликт с Идой Галич на съемках вызвал ссору, которая разрешилась лишь недавно.
Сегодня Люся свободна, независима и предана музыке. Ей приписывали романы с коллегами и даже с Филиппом Киркоровым, но она хранит личную жизнь в секрете.
В редких откровениях она признаёт: цена успеха — одиночество и нехватка времени. Но девочка, которая когда-то пела в переходах, теперь управляет своим музыкальным троном и знает: её солнце светит не в Монако, а в ней самой.