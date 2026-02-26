Звезда сериала «Кухня» во второй раз стал отцом
Актер Никита Тарасов во второй раз стал отцом
Никита Тарасов вновь стал папой. Радостной новостью актер поделился с поклонниками в личном блоге.
Звезда сериала «Кухня», известный многим по роли кондитера Луи, опубликовал трогательный снимок с новорожденным сыном. На фотографии отец с нежностью обнимает младенца, выражая свои искренние чувства.
«Новость дня. Теперь можно проголосовать за имя», — подписал публикацию Никита.
Артист уже 10 лет состоит в браке с фотографом Мариной, у них также есть дочь Таисия. 46-летний Никита является примерным семьянином: он часто посещает светские мероприятия с женой и дочерью и всегда говорит о них с особой заботой и любовью.