Звезда сериала «Кухня» во второй раз стал отцом

26 февраля 2026, 15:35

Актер Никита Тарасов во второй раз стал отцом

Никита Тарасов с женой Мариной и сыном (Фото: Инстаграм* @nikitatarasov)

Никита Тарасов вновь стал папой. Радостной новостью актер поделился с поклонниками в личном блоге.





Звезда сериала «Кухня», известный многим по роли кондитера Луи, опубликовал трогательный снимок с новорожденным сыном. На фотографии отец с нежностью обнимает младенца, выражая свои искренние чувства.





«Новость дня. Теперь можно проголосовать за имя», — подписал публикацию Никита.