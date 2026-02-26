«На одной волне»: Стало известно о новом романе певицы Нюши

26 февраля 2026, 15:14

Певица Нюша подтвердила отношения с диджеем Владом Ханецким

Анна Шурочкина (Фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) перестала скрывать отношения с диджеем Владом Ханецким. Как сообщает издание «СтарХит», пару заметили на светском мероприятии в Дубае.





Артистка посетила бар Black Star в компании друзей и нового избранника. На кадрах видно, как диджей положил руку на бедро Нюши, а певица улыбалась в камеру.



Для Нюши это первые публичные отношения после развода с Игорем Сивовым весной 2024 года. Влад Ханецкий ранее состоял в отношениях с бизнесвумен Элладой Гасановой.

«Влад окружил Нюшу вниманием, а ещё готов проводить с ней 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они вообще на одной волне, Ханецкий часто сопровождает её на съёмках и выступлениях, помогает в каких-то творческих вопросах, может дать совет. Кроме того, у них много общих знакомых в светской тусовке», — сообщили инсайдеры.