Адвокат Самойловой подтвердил: имущество с Джиганом разделено по брачному договору

26 февраля 2026, 14:39

Суд Москвы займётся иском Джигана о недействительности брачного договора

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Адвокат Оксаны Самойловой, Олег Тонакян, сообщил Super, что всё имущество супругов поделено согласно брачному договору.





В настоящий момент, после того как Джиган подал иск о признании брачного договора недействительным, дело было передано из мирового суда в Савёловский районный суд Москвы. По словам юриста, следующее судебное заседание назначено на 1 апреля 2026 года.





«Изначально мы подавали иск о расторжении брака, и подобный иск подсуден мировому суду, но потом Денис Александрович встречным исковым заявлением подал о признании брачного договора недействительным. И в этом случае уже в такой конструкции дело подсудно суду общей юрисдикции, и поэтому мировой суд принял правильное решение, передав его в Савёловский районный суд», — пояснил Тонакян.