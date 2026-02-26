Адвокат Самойловой подтвердил: имущество с Джиганом разделено по брачному договору
Суд Москвы займётся иском Джигана о недействительности брачного договора
Адвокат Оксаны Самойловой, Олег Тонакян, сообщил Super, что всё имущество супругов поделено согласно брачному договору.
В настоящий момент, после того как Джиган подал иск о признании брачного договора недействительным, дело было передано из мирового суда в Савёловский районный суд Москвы. По словам юриста, следующее судебное заседание назначено на 1 апреля 2026 года.
«Изначально мы подавали иск о расторжении брака, и подобный иск подсуден мировому суду, но потом Денис Александрович встречным исковым заявлением подал о признании брачного договора недействительным. И в этом случае уже в такой конструкции дело подсудно суду общей юрисдикции, и поэтому мировой суд принял правильное решение, передав его в Савёловский районный суд», — пояснил Тонакян.Адвокат подчеркнул, что на данный момент брачный договор регулирует раздел имущества, а любые дополнительные соглашения, в том числе требование Джигана о разделе пополам, пока не достигнуты.