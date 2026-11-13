Достижения.рф

От звезды КВН до эмигранта: почему звезда «Даешь молодежь!» Андрей Бурковский оказался в центре скандалов?

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)

14 ноября Андрею Бурковскому исполняется 43 года. Когда-то его обожали миллионы зрителей за роли в скетч-шоу «Даешь молодежь!», а театр МХТ имени Чехова казался ему вторым домом. Но после отъезда в США актер оказался в центре споров об эмиграции, заработках за границей и возможном возвращении в Россию. Сегодня Бурковский строит карьеру в Нью-Йорке, открывает театральную студию и продолжает сниматься в российских проектах. Как сложилась судьба бывшей звезды КВН и почему его американские начинания вызвали столько разговоров — в материале «Радио 1».



«МаксимуМ» и КВН: как томский студент нашел дорогу на телевидение

Андрей Бурковский родился 14 ноября 1983 года в Томске. Его родители Владимир и Людмила были известными в городе рестораторами. Будущий артист рос вместе с младшим братом Александром, с которым у него сложились особенно теплые отношения.

В школьные годы Андрей учился в Академическом лицее, где впервые увлекся КВН. Он выступал за команду «Осколки звезд», постепенно превращая школьное увлечение в серьезное занятие. Уже тогда юноша задумывался об актерской профессии, однако поступать в театральный вуз в родном городе не хотел.

По совету родителей Бурковский выбрал юридический факультет Томского государственного университета. Но даже учеба на юриста не заставила его отказаться от творчества: в вузе он активно участвовал в студенческом театре эстрадных миниатюр (СТЭМ).

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)
Переломным моментом стало знакомство с томским юмористом Константином Маласаевым. Он пригласил Андрея в театр «Бонифас», а позднее вместе они основали команду «МаксимуМ». В ее составе также выступал Михаил Башкатов, который впоследствии стал коллегой Бурковского по популярному телевизионному проекту.

Команда быстро набрала обороты. В 2000 году юмористы стали чемпионами Томска, в 2002-м добрались до Первой лиги КВН, а уже в 2003-м выступали в Премьер-лиге.

Ради нового проекта Андрею пришлось оставить театр «Бонифас». Зато его команда начала регулярно появляться на телевидении. Кроме того, «МаксимуМ» разделил победу в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» с московским коллективом «Мегаполис».

В 2004 году томичи вышли в Высшую лигу, а в 2008-м добились главного успеха — стали чемпионами КВН. Сам Бурковский по итогам сезона занял третье место в борьбе за звание лучшего игрока.

Однако со временем Андрею стало тесно в рамках юмористического проекта. Он попробовал себя в продюсировании и запустил «СмехЗавод», но эта затея быстро прекратила существование. Вскоре у артиста появилась возможность реализовать себя в совершенно другом направлении.

«Данила, ты что, крейзи?»: почему Бурковский стал любимцем миллионов

Настоящая всенародная популярность пришла к Андрею после появления в скетч-коме «Даешь молодежь!». Вместе с Михаилом Башкатовым он не только исполнял роли, но и участвовал в написании сценариев отдельных эпизодов.
Бурковский перевоплощался в самых разных персонажей, многие из которых быстро стали узнаваемыми. Среди них — метросексуал Данила Фокс, милиционер Вьюшкин, гопник Ржавый и вампир Дэнис.

Андрей Бурковский (Фото: кадр из шоу «Даешь молодежь!»)
Особенно зрителям запомнился Данила Фокс с его характерной манерой общения. Реплики «Данила, ты что, крейзи?» и «О, майгадбл!» превратились в популярные цитаты, которые поклонники шоу вспоминают до сих пор.
Хотя идеи для скетчей могли предлагать и сами зрители, основная работа над поиском сюжетов ложилась на артистов. Из-за плотного графика Андрей окончательно сосредоточился на телевизионном проекте и оставил КВН.

«Даешь молодежь!» сделало Бурковского настоящей звездой, однако он не собирался ограничиваться комедийным амплуа. В 2010 году актер осуществил давнюю мечту и поступил в Школу-студию МХАТ.

Телевизионное шоу завершилось в 2013 году. Через год Андрей получил диплом и вошел в труппу МХТ имени Чехова. На сцене театра он участвовал в спектаклях «Примадонны», «Пиквикский клуб» и «Идеальный муж». Кроме того, артист сотрудничал с Театром Мейерхольда, где играл в постановке «Солнечная линия» вместе с Юлией Пересильд.

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)
Бурковский не раз говорил, что театр и кино позволяют ему постоянно расширять актерский диапазон. При этом даже классические драматические произведения со временем стали привлекать его больше, чем раньше.

«Кухня», «Медиатор» и российское кино: карьера за пределами юмора

Помимо театральных постановок, Бурковский активно снимался в кино и сериалах. Его можно было увидеть в проектах «Кухня», «Звоните ДиКаприо!» и «Последний из Магикян». Постепенно актеру стали доверять более серьезные роли. Он исполнил ключевых персонажей в фильмах «Трезвый водитель», «Нина» и сериале «Медиатор».

При этом зрители продолжали ассоциировать Андрея прежде всего с героями «Даешь молодежь!». Поклонники регулярно интересовались, возможно ли возвращение популярного скетч-кома на экраны. Сам артист не скрывал теплого отношения к проекту, благодаря которому получил известность, но возвращаться к прежним ролям вместе с бывшими коллегами не собирался.

Любовь с первого взгляда и семейная трагедия: что скрывает личная жизнь актера

Семейную жизнь Андрея Бурковского долгое время приводили в пример как историю крепких отношений. С будущей супругой Ольгой он познакомился во время поездки на поезде в Абакан, куда актер направлялся на один из фестивалей КВН.

Существует несколько версий этой истории. Согласно одной, между молодыми людьми практически сразу вспыхнули чувства. По другой — они около шести лет близко дружили, прежде чем решили создать семью. Как бы то ни было, в 2008 году Андрей и Ольга поженились. В браке у них родились двое детей — дочь Алиса и сын Максим.

Андрей Бурковский с женой Ольгой (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)
Бурковский неоднократно рассказывал, что секрет семейного благополучия заключается в умении не копить обиды и сразу обсуждать возникающие проблемы.

Однако в биографии артиста есть и трагедия, которая оставила глубокий след в его жизни. В январе 2009 года погиб младший брат Андрей — Александр. Молодому человеку было всего 23 года. Саша увлекался горными лыжами и отдыхал на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Во время спуска он развил большую скорость и врезался в дерево. Полученные травмы оказались смертельными.

Бурковскому пришлось взять на себя тяжелую задачу — сообщить о случившемся матери. Он долго не решался позвонить ей и попросил общую подругу отправиться домой к родительнице.

«Я долго не мог позвонить маме, чтобы сказать это. Я послал нашу подругу к маме домой, и как только она подъехала, я набрал номер и сообщил. Ее подруга зашла в дом и уже увидела как Люся (так все называют мою маму) неподвижно сидит за столом и курит. Потом я пытался вывезти тело Саши и восемь часов ехал с ним до Томска. Потом уже как в бреду… Морг, похороны, куча друзей. И они меня пытаются поддержать, что-то сказать… очень искренне. Как-то взбодрить, но это невозможно!» — делился в своем блоге артист.
Александр не был знаменитостью, но пользовался огромной любовью окружающих. Проститься с ним пришло множество жителей Томска. По словам Андрея, брат умел находить общий язык с самыми разными людьми и всегда стремился примирить тех, кто конфликтовал.

Уход из МХТ и переезд в США: почему актер оказался за океаном

Несмотря на успешную карьеру в России, в какой-то момент Андрей решил изменить привычный уклад жизни. Еще до эмиграции он столкнулся с переменами в родном театре.

Бурковский не скрывал, что при художественном руководителе Олеге Табакове МХТ воспринимался им как настоящий дом. Однако после назначения Сергея Женовача актер покинул театр, как и ряд других артистов. Свое решение Андрей объяснял желанием оставаться честным перед собой и коллегами.

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)
Позже руководство МХТ снова изменилось: театр возглавил Константин Хабенский. После этого пресс-служба сообщила о возвращении в труппу Дарьи Мороз и Андрея Бурковского.
Однако радость поклонников оказалась недолгой. В 2022 году актер отправился в США вместе с семьей, сообщив о начале путешествия. Вскоре стало понятно, что речь идет не просто о туристической поездке.

Отъезд вызвал множество вопросов. Одни предполагали, что артист решил эмигрировать окончательно, другие надеялись, что он скоро вернется. При этом формально в труппе МХТ Бурковский числился до августа 2023 года.

Дополнительные разговоры вызвало исчезновение некоторых фильмов с участием актера из российских онлайн-кинотеатров. В социальных сетях начали появляться различные версии происходящего, однако сам Андрей предпочитал не давать подробных объяснений. Он публиковал фотографии с семьей и с иронией реагировал на распространявшиеся слухи, отмечая, что за него все равно многое придумывают боты.

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)
На фоне критики за артиста вступилась его мама Людмила. Она заявила, что сын не бросил Россию в сложный период, а отправился в Америку ради обучения режиссуре. По ее словам, ради поступления наследника в учебное заведение даже пришлось продать квартиру. Также женщина уверяла, что Андрей обязательно вернется, поскольку скучает по родине и не считает себя предателем. Сам актер отреагировал на публикации с рассказами матери довольно иронично.

В Калифорнии он около года посещал занятия в муниципальном колледже, в том числе изучал режиссуру. После переезда семья жила в Лос-Анджелесе. Несмотря на эмиграцию, Бурковский продолжал числиться в российском театре до августа 2023 года.

Бродвей, курсы и встреча за 50 долларов: как Бурковский пытался заработать в Америке

Переезд в США открыл перед актером новые возможности, но одновременно заставил искать способы заработка за пределами привычной российской аудитории. В числе первых инициатив Бурковского оказалась платная встреча с поклонниками. Актер анонсировал мероприятие в Сан-Франциско, приуроченное к его 40-летию.

«На следующей неделе мне исполняется 40 лет. Я собираюсь отпраздновать его в Сан-Франциско со своей аудиторией. Это будет не совсем выступление, а скорее встреча с людьми», — писал Бурковский в личном блоге.
Однако мероприятие не предполагало бесплатного общения. За возможность увидеть артиста поклонникам предлагалось заплатить 50 долларов. Организацией занимался Вадим Рабинович, уроженец Киева, у которого вместо фотографии в профиле был размещен украинский флаг. Несмотря на громкое имя актера, большого ажиотажа вокруг встречи не возникло. По имеющимся данным, билеты приобрели всего 33 человека.

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)
Но Бурковский не отказался от идеи зарабатывать за счет собственного опыта и решил попробовать себя в преподавании. Он объявил набор на курсы актерского мастерства, для которых самостоятельно разработал программу. В ее основе лежала система Станиславского, а продолжительность обучения составляла два месяца.

Стоимость занятий оказалась довольно высокой: желающим учиться у бывшей звезды «Даешь молодежь!» предлагалось заплатить около двух тысяч долларов. Инициатива вызвала критику. Кинокритик и киновед Александр Семенюк в беседе с изданием «Абзац» резко высказался о планах артиста преподавать актерское мастерство. По мнению эксперта, подобная идея является кощунством, поскольку обучать профессии не должен человек, который, как считает критик, сам обделен талантом.

«Our Class», собственная студия и российское кино: чем Бурковский занимается в 2026 году

Несмотря на неоднозначную реакцию на некоторые американские проекты, Бурковский продолжил развивать карьеру за рубежом. Одним из заметных событий стало участие в бродвейской постановке «Our Class». Актер не ограничился отдельными выступлениями: в США он также объединился с режиссером Александром Молочниковым. Вместе они организовали курсы актерского мастерства, занятия которых проходили как на Манхэттене, так и в Лондоне.

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)
В октябре 2024 года стало известно, что Бурковский подписал контракт с американским агентством. Его задача — помогать актеру получать предложения о работе в зарубежных театральных постановках, рекламных роликах и кино. При этом Андрей не отказался и от российского кинематографа. Он продолжает сниматься в проектах российских режиссеров, несмотря на жизнь за океаном.

К 2026 году география его жизни изменилась: актер переехал в Нью-Йорк, где открыл собственную театральную студию Seagull («Чайка»). Кроме того, Бурковский сохраняет интерес к спорту. Он болеет за хоккейный клуб «Ак Барс», иногда приезжает на матчи команды в Казань и сам выходит на лед.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0