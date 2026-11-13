13 ноября 2026, 17:07

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)

14 ноября Андрею Бурковскому исполняется 43 года. Когда-то его обожали миллионы зрителей за роли в скетч-шоу «Даешь молодежь!», а театр МХТ имени Чехова казался ему вторым домом. Но после отъезда в США актер оказался в центре споров об эмиграции, заработках за границей и возможном возвращении в Россию. Сегодня Бурковский строит карьеру в Нью-Йорке, открывает театральную студию и продолжает сниматься в российских проектах. Как сложилась судьба бывшей звезды КВН и почему его американские начинания вызвали столько разговоров — в материале «Радио 1».





Содержание «МаксимуМ» и КВН: как томский студент нашел дорогу на телевидение «Данила, ты что, крейзи?»: почему Бурковский стал любимцем миллионов «Кухня», «Медиатор» и российское кино: карьера за пределами юмора Любовь с первого взгляда и семейная трагедия: что скрывает личная жизнь актера Уход из МХТ и переезд в США: почему актер оказался за океаном Бродвей, курсы и встреча за 50 долларов: как Бурковский пытался заработать в Америке «Our Class», собственная студия и российское кино: чем Бурковский занимается в 2026 году

«МаксимуМ» и КВН: как томский студент нашел дорогу на телевидение

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)

«Данила, ты что, крейзи?»: почему Бурковский стал любимцем миллионов

Андрей Бурковский (Фото: кадр из шоу «Даешь молодежь!»)

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)

«Кухня», «Медиатор» и российское кино: карьера за пределами юмора

Любовь с первого взгляда и семейная трагедия: что скрывает личная жизнь актера

Андрей Бурковский с женой Ольгой (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)

«Я долго не мог позвонить маме, чтобы сказать это. Я послал нашу подругу к маме домой, и как только она подъехала, я набрал номер и сообщил. Ее подруга зашла в дом и уже увидела как Люся (так все называют мою маму) неподвижно сидит за столом и курит. Потом я пытался вывезти тело Саши и восемь часов ехал с ним до Томска. Потом уже как в бреду… Морг, похороны, куча друзей. И они меня пытаются поддержать, что-то сказать… очень искренне. Как-то взбодрить, но это невозможно!» — делился в своем блоге артист.

Уход из МХТ и переезд в США: почему актер оказался за океаном

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)

Бродвей, курсы и встреча за 50 долларов: как Бурковский пытался заработать в Америке

«На следующей неделе мне исполняется 40 лет. Я собираюсь отпраздновать его в Сан-Франциско со своей аудиторией. Это будет не совсем выступление, а скорее встреча с людьми», — писал Бурковский в личном блоге.

Андрей Бурковский (Фото: Instagram* / @aburkovskiy)

«Our Class», собственная студия и российское кино: чем Бурковский занимается в 2026 году