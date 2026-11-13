От звезды КВН до эмигранта: почему звезда «Даешь молодежь!» Андрей Бурковский оказался в центре скандалов?
14 ноября Андрею Бурковскому исполняется 43 года. Когда-то его обожали миллионы зрителей за роли в скетч-шоу «Даешь молодежь!», а театр МХТ имени Чехова казался ему вторым домом. Но после отъезда в США актер оказался в центре споров об эмиграции, заработках за границей и возможном возвращении в Россию. Сегодня Бурковский строит карьеру в Нью-Йорке, открывает театральную студию и продолжает сниматься в российских проектах. Как сложилась судьба бывшей звезды КВН и почему его американские начинания вызвали столько разговоров — в материале «Радио 1».
«МаксимуМ» и КВН: как томский студент нашел дорогу на телевидениеАндрей Бурковский родился 14 ноября 1983 года в Томске. Его родители Владимир и Людмила были известными в городе рестораторами. Будущий артист рос вместе с младшим братом Александром, с которым у него сложились особенно теплые отношения.
В школьные годы Андрей учился в Академическом лицее, где впервые увлекся КВН. Он выступал за команду «Осколки звезд», постепенно превращая школьное увлечение в серьезное занятие. Уже тогда юноша задумывался об актерской профессии, однако поступать в театральный вуз в родном городе не хотел.
По совету родителей Бурковский выбрал юридический факультет Томского государственного университета. Но даже учеба на юриста не заставила его отказаться от творчества: в вузе он активно участвовал в студенческом театре эстрадных миниатюр (СТЭМ).
Переломным моментом стало знакомство с томским юмористом Константином Маласаевым. Он пригласил Андрея в театр «Бонифас», а позднее вместе они основали команду «МаксимуМ». В ее составе также выступал Михаил Башкатов, который впоследствии стал коллегой Бурковского по популярному телевизионному проекту.
Команда быстро набрала обороты. В 2000 году юмористы стали чемпионами Томска, в 2002-м добрались до Первой лиги КВН, а уже в 2003-м выступали в Премьер-лиге.
Ради нового проекта Андрею пришлось оставить театр «Бонифас». Зато его команда начала регулярно появляться на телевидении. Кроме того, «МаксимуМ» разделил победу в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» с московским коллективом «Мегаполис».
В 2004 году томичи вышли в Высшую лигу, а в 2008-м добились главного успеха — стали чемпионами КВН. Сам Бурковский по итогам сезона занял третье место в борьбе за звание лучшего игрока.
Однако со временем Андрею стало тесно в рамках юмористического проекта. Он попробовал себя в продюсировании и запустил «СмехЗавод», но эта затея быстро прекратила существование. Вскоре у артиста появилась возможность реализовать себя в совершенно другом направлении.
«Данила, ты что, крейзи?»: почему Бурковский стал любимцем миллионовНастоящая всенародная популярность пришла к Андрею после появления в скетч-коме «Даешь молодежь!». Вместе с Михаилом Башкатовым он не только исполнял роли, но и участвовал в написании сценариев отдельных эпизодов.
Бурковский перевоплощался в самых разных персонажей, многие из которых быстро стали узнаваемыми. Среди них — метросексуал Данила Фокс, милиционер Вьюшкин, гопник Ржавый и вампир Дэнис.
Особенно зрителям запомнился Данила Фокс с его характерной манерой общения. Реплики «Данила, ты что, крейзи?» и «О, майгадбл!» превратились в популярные цитаты, которые поклонники шоу вспоминают до сих пор.
Хотя идеи для скетчей могли предлагать и сами зрители, основная работа над поиском сюжетов ложилась на артистов. Из-за плотного графика Андрей окончательно сосредоточился на телевизионном проекте и оставил КВН.
«Даешь молодежь!» сделало Бурковского настоящей звездой, однако он не собирался ограничиваться комедийным амплуа. В 2010 году актер осуществил давнюю мечту и поступил в Школу-студию МХАТ.
Телевизионное шоу завершилось в 2013 году. Через год Андрей получил диплом и вошел в труппу МХТ имени Чехова. На сцене театра он участвовал в спектаклях «Примадонны», «Пиквикский клуб» и «Идеальный муж». Кроме того, артист сотрудничал с Театром Мейерхольда, где играл в постановке «Солнечная линия» вместе с Юлией Пересильд.
Бурковский не раз говорил, что театр и кино позволяют ему постоянно расширять актерский диапазон. При этом даже классические драматические произведения со временем стали привлекать его больше, чем раньше.
«Кухня», «Медиатор» и российское кино: карьера за пределами юмораПомимо театральных постановок, Бурковский активно снимался в кино и сериалах. Его можно было увидеть в проектах «Кухня», «Звоните ДиКаприо!» и «Последний из Магикян». Постепенно актеру стали доверять более серьезные роли. Он исполнил ключевых персонажей в фильмах «Трезвый водитель», «Нина» и сериале «Медиатор».
При этом зрители продолжали ассоциировать Андрея прежде всего с героями «Даешь молодежь!». Поклонники регулярно интересовались, возможно ли возвращение популярного скетч-кома на экраны. Сам артист не скрывал теплого отношения к проекту, благодаря которому получил известность, но возвращаться к прежним ролям вместе с бывшими коллегами не собирался.
Любовь с первого взгляда и семейная трагедия: что скрывает личная жизнь актераСемейную жизнь Андрея Бурковского долгое время приводили в пример как историю крепких отношений. С будущей супругой Ольгой он познакомился во время поездки на поезде в Абакан, куда актер направлялся на один из фестивалей КВН.
Существует несколько версий этой истории. Согласно одной, между молодыми людьми практически сразу вспыхнули чувства. По другой — они около шести лет близко дружили, прежде чем решили создать семью. Как бы то ни было, в 2008 году Андрей и Ольга поженились. В браке у них родились двое детей — дочь Алиса и сын Максим.
Бурковский неоднократно рассказывал, что секрет семейного благополучия заключается в умении не копить обиды и сразу обсуждать возникающие проблемы.
Однако в биографии артиста есть и трагедия, которая оставила глубокий след в его жизни. В январе 2009 года погиб младший брат Андрей — Александр. Молодому человеку было всего 23 года. Саша увлекался горными лыжами и отдыхал на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Во время спуска он развил большую скорость и врезался в дерево. Полученные травмы оказались смертельными.
Бурковскому пришлось взять на себя тяжелую задачу — сообщить о случившемся матери. Он долго не решался позвонить ей и попросил общую подругу отправиться домой к родительнице.
«Я долго не мог позвонить маме, чтобы сказать это. Я послал нашу подругу к маме домой, и как только она подъехала, я набрал номер и сообщил. Ее подруга зашла в дом и уже увидела как Люся (так все называют мою маму) неподвижно сидит за столом и курит. Потом я пытался вывезти тело Саши и восемь часов ехал с ним до Томска. Потом уже как в бреду… Морг, похороны, куча друзей. И они меня пытаются поддержать, что-то сказать… очень искренне. Как-то взбодрить, но это невозможно!» — делился в своем блоге артист.Александр не был знаменитостью, но пользовался огромной любовью окружающих. Проститься с ним пришло множество жителей Томска. По словам Андрея, брат умел находить общий язык с самыми разными людьми и всегда стремился примирить тех, кто конфликтовал.
Уход из МХТ и переезд в США: почему актер оказался за океаномНесмотря на успешную карьеру в России, в какой-то момент Андрей решил изменить привычный уклад жизни. Еще до эмиграции он столкнулся с переменами в родном театре.
Бурковский не скрывал, что при художественном руководителе Олеге Табакове МХТ воспринимался им как настоящий дом. Однако после назначения Сергея Женовача актер покинул театр, как и ряд других артистов. Свое решение Андрей объяснял желанием оставаться честным перед собой и коллегами.
Позже руководство МХТ снова изменилось: театр возглавил Константин Хабенский. После этого пресс-служба сообщила о возвращении в труппу Дарьи Мороз и Андрея Бурковского.
Однако радость поклонников оказалась недолгой. В 2022 году актер отправился в США вместе с семьей, сообщив о начале путешествия. Вскоре стало понятно, что речь идет не просто о туристической поездке.
Отъезд вызвал множество вопросов. Одни предполагали, что артист решил эмигрировать окончательно, другие надеялись, что он скоро вернется. При этом формально в труппе МХТ Бурковский числился до августа 2023 года.
Дополнительные разговоры вызвало исчезновение некоторых фильмов с участием актера из российских онлайн-кинотеатров. В социальных сетях начали появляться различные версии происходящего, однако сам Андрей предпочитал не давать подробных объяснений. Он публиковал фотографии с семьей и с иронией реагировал на распространявшиеся слухи, отмечая, что за него все равно многое придумывают боты.
На фоне критики за артиста вступилась его мама Людмила. Она заявила, что сын не бросил Россию в сложный период, а отправился в Америку ради обучения режиссуре. По ее словам, ради поступления наследника в учебное заведение даже пришлось продать квартиру. Также женщина уверяла, что Андрей обязательно вернется, поскольку скучает по родине и не считает себя предателем. Сам актер отреагировал на публикации с рассказами матери довольно иронично.
В Калифорнии он около года посещал занятия в муниципальном колледже, в том числе изучал режиссуру. После переезда семья жила в Лос-Анджелесе. Несмотря на эмиграцию, Бурковский продолжал числиться в российском театре до августа 2023 года.
Бродвей, курсы и встреча за 50 долларов: как Бурковский пытался заработать в АмерикеПереезд в США открыл перед актером новые возможности, но одновременно заставил искать способы заработка за пределами привычной российской аудитории. В числе первых инициатив Бурковского оказалась платная встреча с поклонниками. Актер анонсировал мероприятие в Сан-Франциско, приуроченное к его 40-летию.
«На следующей неделе мне исполняется 40 лет. Я собираюсь отпраздновать его в Сан-Франциско со своей аудиторией. Это будет не совсем выступление, а скорее встреча с людьми», — писал Бурковский в личном блоге.Однако мероприятие не предполагало бесплатного общения. За возможность увидеть артиста поклонникам предлагалось заплатить 50 долларов. Организацией занимался Вадим Рабинович, уроженец Киева, у которого вместо фотографии в профиле был размещен украинский флаг. Несмотря на громкое имя актера, большого ажиотажа вокруг встречи не возникло. По имеющимся данным, билеты приобрели всего 33 человека.
Но Бурковский не отказался от идеи зарабатывать за счет собственного опыта и решил попробовать себя в преподавании. Он объявил набор на курсы актерского мастерства, для которых самостоятельно разработал программу. В ее основе лежала система Станиславского, а продолжительность обучения составляла два месяца.
Стоимость занятий оказалась довольно высокой: желающим учиться у бывшей звезды «Даешь молодежь!» предлагалось заплатить около двух тысяч долларов. Инициатива вызвала критику. Кинокритик и киновед Александр Семенюк в беседе с изданием «Абзац» резко высказался о планах артиста преподавать актерское мастерство. По мнению эксперта, подобная идея является кощунством, поскольку обучать профессии не должен человек, который, как считает критик, сам обделен талантом.
«Our Class», собственная студия и российское кино: чем Бурковский занимается в 2026 годуНесмотря на неоднозначную реакцию на некоторые американские проекты, Бурковский продолжил развивать карьеру за рубежом. Одним из заметных событий стало участие в бродвейской постановке «Our Class». Актер не ограничился отдельными выступлениями: в США он также объединился с режиссером Александром Молочниковым. Вместе они организовали курсы актерского мастерства, занятия которых проходили как на Манхэттене, так и в Лондоне.
В октябре 2024 года стало известно, что Бурковский подписал контракт с американским агентством. Его задача — помогать актеру получать предложения о работе в зарубежных театральных постановках, рекламных роликах и кино. При этом Андрей не отказался и от российского кинематографа. Он продолжает сниматься в проектах российских режиссеров, несмотря на жизнь за океаном.
К 2026 году география его жизни изменилась: актер переехал в Нью-Йорк, где открыл собственную театральную студию Seagull («Чайка»). Кроме того, Бурковский сохраняет интерес к спорту. Он болеет за хоккейный клуб «Ак Барс», иногда приезжает на матчи команды в Казань и сам выходит на лед.