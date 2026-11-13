«Пора на пенсию. Старый, неинтересный»: измена Полины, новая избранница и падение на клубной вечеринке. Жизнь Дмитрия Диброва после развода
Дмитрий Дибров стал известен широкой публике благодаря интеллектуальным шоу «О, счастливчик!» и «Кто хочет стать миллионером?». Телеведущий не скрывает подробностей личной жизни и открыто рассказывает о своих браках. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Детство и образование Дмитрия ДиброваДмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону в интеллигентной семье. По словам телеведущего, среди его предков есть донские казаки. Сам он не относит себя к какой-либо конкретной национальности. После школы Дибров поступил на филологический факультет Ростовского государственного университета. В 1981 году он получил диплом журналиста.
Начало карьеры на телевиденииВ молодости Дибров работал в разных редакциях. Среди них — «Московский комсомолец» и информационное агентство ТАСС. В 1987 году журналист пришел на телевидение. Он занимался молодежными программами и готовил музыкальные сюжеты для проекта «Взгляд». В 1997 году Дибров создал программу «Антропология». Сначала она выходила в прямом эфире ночью на канале «Телеэкспо», а через два года перешла на НТВ. В 2001 году журналист возглавил программу «Ночная смена» на ОРТ. Позднее ведущий вернулся к своему проекту. С зимы 2023 года обновленная «Антропология» выходит на Первом канале как рубрика передачи «Подкаст.Лаб».
«О, счастливчик!» и «Кто хочет стать миллионером?»Всероссийскую популярность Дмитрию Диброву принесла викторина «О, счастливчик!». Он начал вести ее на НТВ в 1999 году. Уже в следующем году программа получила премию ТЭФИ. В 2001-м после смены руководства НТВ Дибров покинул канал. С февраля того же года шоу под названием «Кто хочет стать миллионером?» начало выходить на Первом канале. В 2008-м телеведущий вернулся к проекту и занял кресло ведущего. В 2023 году Первый канал объявил об обновлении викторины. Дибров перестал вести программу, однако через два года вновь вернулся в проект.
«Ему уже пора на пенсию. Старый, неинтересный! Дайте дорогу молодым», — писали телезрители.
Личная жизнь и дети Дмитрия ДиброваПервой женой телеведущего стала Эльмира. В 1984 году у пары родился сын Денис. Позднее супруги расстались. Вторую избранницу Диброва звали Ольга. Она работала в ТАСС. В браке у пары родилась дочь Лада. После развода девушка вместе с матерью переехала во Францию.
Затем журналист встречался с Александрой Маркво, известной работой в молодежном журнале «Молоток». Около шести лет он прожил с актрисой Дарьей Чарушей. В 2008 году Дибров женился на Александре Шевченко. Этот брак завершился разводом.
Брак и развод с Полиной ДибровойС Полиной Наградовой телеведущий познакомился на конкурсе красоты. Впервые она отказалась от его предложения. Через полтора года пара встретилась вновь, и Полина согласилась выйти замуж. Свадьба состоялась 28 марта 2009 года. У супругов родились трое сыновей: Александр в 2010 году, Федор в 2013-м и Илья в 2015-м.
Летом 2025 года стало известно о расставании пары. В конце августа супруги начали бракоразводный процесс, а 25 сентября официально расторгли брак. В апреле 2026 года Дибров рассказал о разводе в программе «Секрет на миллион». Телеведущий признался, что готов простить бывшей жене измены. На тот момент он уже состоял в новых отношениях.
Что известно о жизни Диброва после разводаСМИ сообщали о новой избраннице телеведущего — нутрициологе Екатерине Гусевой. По информации прессы, пара отдыхала на Бали. В июне 2026 года Дибров попал в неприятную ситуацию в столичном клубе. По словам очевидцев, на вечеринке он познакомился с двумя девушками и пригласил их к себе домой. Когда компания направилась к выходу, телеведущий оступился на лестнице, упал и разбил голову. Его увезли в больницу на скорой помощи.
В интервью Ксении Собчак Дибров показал дом, где жил с Полиной. Особняк носит название Villa Paulina. Телеведущий выставил его на продажу, но признался, что специально назначил высокую цену, поскольку не хочет расставаться с домом. В 2026 году Дибров участвовал в съемках комедийной мелодрамы «Блогерши».