«Сейчас такого уже нет»: Группа «На-На» раскрыла секрет популярности

13 ноября 2026, 15:54

Солист группы «На-На» Жеребкин объяснил, почему коллектив не теряет популярность

Группа «На-На» (Фото: Instagram* @group_nana_)

Участники группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и вокалист Михаил Игонин рассказали о выступлении на «Дискаче 90-х» в МТЛ «Арена» и раскрыли секрет успешного 30-летнего пребывания на сцене.





В интервью «Леди Mail» солист Жеребкин заявил, что группа сохраняет популярность уже три десятка лет из-за того, что артисты любят своё дело и делают его искренне.

«Помню, был случай, когда к нам после выступления подошёл парень и поблагодарил за концерт такими словами: «Прийти сюда меня уговорила девушка, шёл я ради неё и думал, что вы — поп-группа, а вы, оказывается, рок-группа! Круто звучите, ребята!» И нам, конечно, приятно так удивлять людей. И мы рады, что сегодня нам удаётся делать это исключительно своими песнями, тогда как раньше у нас и танцы какие были зажигательные, и балет с нами на сцене выступал. Целое шоу! Сейчас такого уже нет», — рассказал певец.