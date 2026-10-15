«Она растит их лучше меня»: Лазарев раскрыл, кто на самом деле заменил Никите и Ане маму

15 октября 2026, 16:20

Сергей Лазарев (Фото: Инстаграм* @lazarevsergey)

Годами твердивший, что семья — устаревший формат, а творчество важнее любых уз, Сергей Лазарев неожиданно заговорил о женщине, которая воспитывает его детей лучше, чем он сам. Что заставило артиста, десятилетиями отгораживавшего личную жизнь непробиваемой стеной, назвать имя главного человека в доме, и почему этой женщиной оказалась не та, о ком шептались поклонники, читайте в материале «Радио 1».





Содержание От «Непосед» до статуса главного холостяка Дети, о которых узнали не сразу Признание, которое застало зал врасплох Женщина, прошедшая через потери

От «Непосед» до статуса главного холостяка

Дети, о которых узнали не сразу



Сергей Лазарев с детьми (Фото: Инстаграм* @lazarevsergey)

Признание, которое застало зал врасплох

«А ты знаешь, что меня похоронишь?»: почему ушла из жизни в 35 лет звезда «Палача» Ирина Метлицкая, и что случилось с её детьми

«Она растит моих детей лучше меня», — сказал он тогда.

Женщина, прошедшая через потери