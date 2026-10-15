«Она растит их лучше меня»: Лазарев раскрыл, кто на самом деле заменил Никите и Ане маму
Годами твердивший, что семья — устаревший формат, а творчество важнее любых уз, Сергей Лазарев неожиданно заговорил о женщине, которая воспитывает его детей лучше, чем он сам. Что заставило артиста, десятилетиями отгораживавшего личную жизнь непробиваемой стеной, назвать имя главного человека в доме, и почему этой женщиной оказалась не та, о ком шептались поклонники, читайте в материале «Радио 1».
От «Непосед» до статуса главного холостякаПуть Лазарева на большую сцену начался еще в детстве — с легендарного ансамбля «Непоседы», где он впервые столкнулся с вниманием публики. Тогда же приписывали ему и ранние юношеские романы, включая отношения с Юлей Малиновской, а позже — с Юлей Волковой из «Тату».
Сам артист, впрочем, всегда настаивал: за кулисами их связывала исключительно дружба. По-настоящему взрослая история случилась уже на «Новой волне» в 2005 году, где он познакомился с Лерой Кудрявцевой. Их роман развивался на глазах у всей страны, но у двух занятых медийных людей не сошлись главные жизненные ориентиры.
Кудрявцева хотела семью и детей, Лазарев же был женат на профессии. Расставание оказалось болезненным, однако им удалось сохранить редкое по теплоте доверие на долгие годы.
Дети, о которых узнали не сразуО том, что Лазарев стал отцом, публика узнала с запозданием: сын Никита родился в 2014 году, но известно об этом стало лишь два года спустя. А в 2019 году в эфире «Секрета на миллион» артист признался, что у него подрастает еще и дочь Аня. Оба ребенка появились на свет благодаря суррогатному материнству, и решение это было для Лазарева глубоко осознанным: он хотел испытать радость отцовства, но не планировал вписывать себя в шаблон классической семьи.
Признание, которое застало зал врасплохИнтрига вокруг того, кто помогает артисту воспитывать детей, держалась годами. Развязка наступила неожиданно — прямо во время одного из сольных концертов. Со сцены Лазарев произнес фразу, заставившую зал затихнуть: в жизни его детей есть женщина, которая справляется с их воспитанием гораздо лучше, чем он сам.
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Поклонники уже приготовились услышать имя загадочной возлюбленной, но певец назвал совсем другого человека.
«Она растит моих детей лучше меня», — сказал он тогда.Речь шла о маме артиста — Валентине Викторовне. Именно она, пока сын колесит по гастролям, держит на себе весь ежедневный быт Никиты и Ани: уроки, секции, сказки на ночь и тот самый домашний уют, который и делает дом домом. Позже в интервью Лазарев повторил эти слова, добавив: «Она делает это лучше меня. Системно, спокойно, с терпением. Я ей бесконечно благодарен».