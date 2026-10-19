«Всё в штатном режиме»: Адвокат рэпера Navai раскрыла самочувствие музыканта в СИЗО
Адвокат рэпера Navai (Наваи Бакиров) посетила его в СИЗО и рассказала о состоянии музыканта. Об этом пишут телеграм-каналы.
По словам Рены Керимовой, исполнитель чувствует себя хорошо: читает книги, пишет стихи, общается с сокамерниками и сохраняет чувство юмора. При этом сам артист не хочет, чтобы защитница обсуждала с прессой его позицию и детали уголовного дела, опасаясь, что это может навредить защите.
Керимова заявила, что верит в невиновность подзащитного и оценивает его перспективы выйти на свободу в ближайшем будущем как хорошие. На вопрос, признаёт ли сам рэпер вину, адвокат отвечать не стала. О ходе дела она сообщила, что «всё идёт в штатном режиме».
15 октября Navai арестовали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков. Днём ранее его автомобиль остановили на КПП «Кордай» — в машине обнаружили наркотики. Местные СМИ утверждали, что рэпер находился «под кайфом».
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