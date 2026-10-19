«Всё в штатном режиме»: Адвокат рэпера Navai раскрыла самочувствие музыканта в СИЗО

19 октября 2026, 17:32

Рэпер Navai хорошо чувствует себя в СИЗО

Наваи Бакиров (Фото: Instagram*/navaib)

Адвокат рэпера Navai (Наваи Бакиров) посетила его в СИЗО и рассказала о состоянии музыканта. Об этом пишут телеграм-каналы.