«Вспоминаю Даньку каждый день и плачу»: сын Раисы Рязановой в могиле, у наследника Кустинской ВИЧ. Как сложились судьбы детей актрис отечественного кино
Судьбы сыновей великих актрис сложились по-разному — и за каждой стоит своя драма. Один сыграл единственную роль в «Чучеле» — и умер на улице в 33 года, другой вырос в интернате, пока мама покоряла Москву. Третий так и не женился при жизни матери, оставив её без внуков, о которых она мечтала. А четвёртый ушёл из жизни за несколько дней до собственного дня рождения. Как сложились судьбы сыновей Натальи Кустинской, Любови Полищук, Ирины Муравьёвой, Натальи Варлей, Инны Чуриковой и Раисы Рязановой — читайте в материале «Радио 1».
Сын Кустинской: «Чучело», МГИМО и смерть на ПатриаршихВ 1970 году у Натальи Кустинской родился единственный сын — Дмитрий. Воспитывала наследника актриса с космонавтом Борисом Егоровым, который официально записал мальчика на себя. Отчим держал пасынка в строгости и на корню пресекал любые его порывы к творчеству. Но бунтарская натура взяла верх: подростком Митя сыграл блестяще — в пронзительной драме Ролана Быкова «Чучело». Эта роль осталась единственной в его фильмографии. После школы юноша поступил в МГИМО на экономический факультет, женился. Первенец умер в семь месяцев от тяжёлой болезни — этот удар Дмитрий не пережил. Начались проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами. Второй брак с женщиной по имени Ольга, по свидетельствам близких, только ускорил катастрофу: жена часто избивала его, однажды нанесла сильный удар каблуком в висок. В 2002 году Дмитрий вышел из дома и не вернулся. Тело нашли на улице недалеко от Патриарших прудов.
Официальная причина смерти, указанная в свидетельстве, — сердечная недостаточность. Согласно версии, которую озвучила сама актриса, её сына убили, и к этому делу была причастна гражданская супруга мужчины Ольга. Женщина страдала от тяжёлой зависимости и вскоре погибла сама. Но, по утверждению Натальи Варлей, сын Кустинской и сам длительное время употреблял запрещённые вещества, а последние годы жизни был болен СПИДом, который и стал причиной его смерти. Наталья Кустинская до последнего вздоха была убеждена, что сына убили. Мать пережила его всего на несколько лет.
Сын Полищук: интернат, ГИТИС и прощениеАлексей Макаров родился в 1972 году в Омске, но детство провёл в московском общежитии, где его мать, Любовь Полищук, пыталась выжить после развода. Не имея возможности совмещать профессию с воспитанием сына, Полищук отдала мальчика в школу-интернат — другого выхода она не видела. Там будущий «русский Брюс Уиллис» провёл несколько лет, с первого по шестой класс. Спустя годы актриса называла это решение главной болью своей жизни.
Алексей мечтал о профессии столяра, но мать настояла на актёрском пути. Со второй попытки он поступил в ГИТИС, затем работал в театре Моссовета, снимался в кино. Его личная жизнь складывалась бурно: романы с Екатериной Семёновой, Анастасией Макеевой, Викторией Богатырёвой, которая родила ему дочь Варвару. Брак с Марией Мироновой продлился полтора года. С младшей сестрой Мариэттой, тоже актрисой, отношения не сложились — они практически не общаются из-за имущественных споров после ухода матери. Но сам Макаров признавался: спустя годы он простил маму за всё, поняв, насколько тяжким испытанием оказались для неё разом свалившиеся одиночество и слава.
Сыновья Муравьёвой: актёр и рестораторИрина Муравьёва сознательно поставила карьеру на паузу ради сыновей — Даниила (1975) и Евгения (1983). Она отказывалась от съёмок в других городах, чтобы вечерами собираться всей семьёй за большим столом. Старший Даниил пошёл по стопам матери, учился во Франции и России, построил крепкую кинокарьеру — на его счету более 50 ролей. Первый брак артиста распался, но подарил сына Ивана. В 2012 году мужчина женился во второй раз — на актрисе Юлии Крайновой. Младший Евгений окончил продюсерский факультет ГИТИСа, пробовал силы на телевидении, открыл гастропаб «Рыжая борода», который проработал пару лет и закрылся. Сегодня он счастлив в браке с юристом Полиной Епифановой, воспитывает сына Леонида от предыдущих отношений с актрисой Вероникой Делион.
Сыновья Варлей: водитель и битломанНаталья Варлей так и не построила крепкого семейного гнезда — за плечами актрисы три брака. Старшего отпрыска Василия она родила в 1972 году от Владимира Тихонова, сына Нонны Мордюковой. Мужчина, однако, сомневался в своём отцовстве и считал, что отец ребёнка — Константин Райкин. Василий работал водителем троллейбуса, лаборантом, учился в Институте современных искусств, но бросил. В итоге нашёл себя в сфере дизайна. Его брак распался, бывшая жена с внуком Варлей уехала в Италию.Младший Александр родился в 1985 году — имя его отца актриса скрывает до сих пор. Наследник стал режиссёром и сценаристом, работал ассистентом у Никиты Михалкова и Николая Лебедева, но главной страстью стала музыка: сын «Кавказской пленницы» играет Джорджа Харрисона в трибьют-группе The BeatLove.
Сын Чуриковой: юрист, ресторатор и неисполненная мечтаИван Панфилов родился, когда Инне Чуриковой было 34. Она поздно стала матерью и боготворила единственного сына. Больше всего актриса мечтала дождаться его свадьбы и внуков — этим планам не суждено было сбыться.
«У меня всё запущено»: чем обернулась для Игоря Крутого мимолётная связь в 90-х. Разлад с женой, внебрачный сын и сплетни, испугавшие внучку
Молодой человек окончил МГИМО по специальности юрист-международник, работал по профессии, но затем ушёл в ресторанный бизнес: сначала организовал столовую на предприятии, потом открыл собственный ресторан. В 2008 году уехал в Лондон учиться продюсированию — объяснил это незамысловато: «Хотелось быть там просто Иваном, а не сыном звёзд». Отец его — режиссёр Глеб Панфилов. Наследник снялся с матерью в двух фильмах отца — «Васса» в четырёхлетнем возрасте и «Без вины виноватые» в 2008 году. Но актёром не стал. Сегодня Иван занимается продюсированием и сохранением наследия родителей. Женился он уже после их ухода, приёмную дочь супруги воспитывает как свою, но родных детей у него пока нет.
Сын Рязановой: оторвавшийся тромбЕдинственный сын Раисы Рязановой, Данила Перов, вырос на съёмочной площадке — свою первую роль он исполнил младенцем в картине «День и вся жизнь», где снималась мама. Наследник окончил Школу-студию МХАТ, служил в театре «Содружество актёров Таганки», сыграл более 60 ролей в кино и сериалах — «Отель Элеон», «Инспектор ГАИ», «Двойная сплошная». В 2012 году получил звание заслуженного артиста России. С женой Алёной они прожили 30 лет, вырастили сына Андрея.
В ночь на 22 января 2020 года Данила скоропостижно скончался — оторвался тромб. Ему было 50 лет, через несколько дней мужчине исполнилось бы 51 — столько же, сколько было его отцу, актёру Юрию Перову, когда тот ушёл из жизни. Раиса Ивановна до сих пор не может смириться с потерей.
«На протяжении всего этого времени я ни разу не заснула, чтобы не заплакать. Каждый день о нём думаю. Мне говорят: «Ты себя мучаешь». А как эти мысли убрать? Как?! Для меня он живой», — говорила она в беседе с «АиФ».