«Вспоминаю Даньку каждый день и плачу»: сын Раисы Рязановой в могиле, у наследника Кустинской ВИЧ. Как сложились судьбы детей актрис отечественного кино

19 октября 2026, 13:40

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Судьбы сыновей великих актрис сложились по-разному — и за каждой стоит своя драма. Один сыграл единственную роль в «Чучеле» — и умер на улице в 33 года, другой вырос в интернате, пока мама покоряла Москву. Третий так и не женился при жизни матери, оставив её без внуков, о которых она мечтала. А четвёртый ушёл из жизни за несколько дней до собственного дня рождения. Как сложились судьбы сыновей Натальи Кустинской, Любови Полищук, Ирины Муравьёвой, Натальи Варлей, Инны Чуриковой и Раисы Рязановой — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сын Кустинской: «Чучело», МГИМО и смерть на Патриарших Сын Полищук: интернат, ГИТИС и прощение Сыновья Муравьёвой: актёр и ресторатор Сыновья Варлей: водитель и битломан Сын Чуриковой: юрист, ресторатор и неисполненная мечта Сын Рязановой: оторвавшийся тромб

Сын Кустинской: «Чучело», МГИМО и смерть на Патриарших



Наталья Кустинская (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Сын Полищук: интернат, ГИТИС и прощение



Любовь Полищук (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Сыновья Муравьёвой: актёр и ресторатор



Ирина Муравьева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Сыновья Варлей: водитель и битломан



Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Сын Чуриковой: юрист, ресторатор и неисполненная мечта

«У меня всё запущено»: чем обернулась для Игоря Крутого мимолётная связь в 90-х. Разлад с женой, внебрачный сын и сплетни, испугавшие внучку



Инна Чурикова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сын Рязановой: оторвавшийся тромб