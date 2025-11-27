Отец алкоголик и тайная свадьба в пельменной: звезде Stand Up Виктории Складчиковой 35 лет. Как живет артистка и кто стал ее мужем?
Российская стендап-комик Виктория Складчикова прошла долгий путь — от выпускницы педфака до одной из самых заметных юмористок страны. Её резкий, прямолинейный стиль и уверенная манера поведения вызывают бурные обсуждения в соцсетях: часть аудитории восхищается её честностью, другая критикует за грубый образ, называя девушку «мужланкой». 28 ноября артистке исполняется 35 лет. О становлении Виктории, её профессиональном пути и неожиданной свадьбе расскажет «Радио 1».
Биография Виктории Складчиковой: ранние годы и семьяВиктория Складчикова появилась на свет 28 ноября 1990 года в Сорочинске Оренбургской области. Детство будущей комикессы оказалось непростым: развод родителей тяжело отразился на девочке, а нехватка внимания со стороны отца долго вызывала у неё болезненные переживания. Виктория вспоминала, что отец часто «болел от похмелья», что породило в ней сильный протест.
«Я его прям ненавидела. Прям на таком уровне, что мне сны даже снились. Я его убить была готова», — поделилась она в шоу «Сессия» Дмитрия Диброва.Позже, уже повзрослев, Складчикова призналась, что именно стремление доказать отцу свою значимость стало важным толчком в её развитии и, возможно, привело к будущей профессии.
Отношения с матерью тоже складывались непросто. Женщина выросла в строгой, эмоционально сдержанной семье, что отразилось и на её собственном стиле воспитания. Виктория отмечала, что дома не было принято говорить о любви, проявлять нежность или хвалить.
Чтобы меньше времени проводить в конфликтной атмосфере, девочка записывалась на все доступные кружки и секции — их было девять. Несмотря на загруженный график, она окончила школу с отличием.
Переезд в Оренбург и первые шаги в профессииПолучив аттестат, Складчикова переехала в областной центр, где поступила на филологический факультет Оренбургского педагогического университета. Диплом филолога она получила в 2012 году, однако работать учителем русского языка и литературы не планировала. Практически сразу после выпуска Виктория переехала в Москву, где пробовала себя в разных сферах: она поработала журналистикой и в продаже трубных изделий.
Начало карьеры Складчиковой в стендапеСтрасть к сцене у Виктории появилась ещё в студенческие годы. В 2013 году она впервые вышла на телевизионную площадку, приняв участие в четвёртом сезоне проекта «Comedy Баттл: Без границ», а вскоре вернулась в шоу в «Суперсезоне». Тогда пройти дальше первого этапа ей не удалось, однако это не остановило начинающую артистку.
Настоящий прорыв произошёл в 2017 году, когда после выступления в программе «Открытый микрофон» на ТНТ её в свою команду пригласил Руслан Белый*.
В 2018 году Складчикова стала участницей шестого сезона шоу Stand Up, где закрепилась уже на постоянной основе. Она откровенно рассказывала, что в первые годы выступала за еду — гонорарами нередко становилась пицца. Совмещая стендап с работой на заводе, Виктория жила на окраине Москвы и только спустя пять лет начала получать стабильный доход от выступлений.
Виктория Складчикова в стендапе: шоу и проектыОсенью 2022 года зрители увидели Викторию в четвёртом сезоне «Женского стендапа» на ТНТ, а в январе 2023-го — в юбилейном, десятом сезоне Stand Up.
Помимо стендапа, артистка неоднократно появлялась в популярных телевизионных и онлайн-проектах: «Женский форум», «Я себя знаю!», «Улица», «Натальная карта». Кроме того, она стала ведущей нескольких выпусков проекта Open Mic — идейного продолжения «Открытого микрофона».
Сегодня Складчикова активно гастролирует по России, выступает с сольными программами и продолжает развивать карьеру в формате Stand Up.
Личная жизнь Виктории Складчиковой: от одиночества до замужестваТема отношений нередко становилась частью юмористического материала Складчиковой. Она шутливо рассказывала об одиночестве и неудачных романах.
«Если я влюбляюсь, то это до тех пор, пока он меня не бросит. Поэтому если я начинаю, то до победного! Единственное — во всех отношениях всегда бросали меня, но я всегда сама подводила к этому», — рассказывала звезда Stand Up.Но в конце 2023 года ситуация изменилась. В интервью Иде Галич Виктория призналась, что состоит в отношениях с мужчиной из своего родного Сорочинска.
Она призналась, что вместе недолго, и пояснила, что всегда считала так: планы можно строить на карьеру или творчество, но вот на личную жизнь — нет. По её словам, она столько раз строила планы, но всё шло совсем не так.
«Не только все от меня зависит — меня могут разлюбить. А причины меня разлюбить я выдаю через день», — призналась она.Его имя она тогда не раскрывала, отметив лишь, что он не публичная персона. Комик также рассказывала, что её избранник хорошо зарабатывает, но она сознательно «приучает его к простой жизни». По её словам, молодому человеку когда-то нравились дорогие бренды и демонстративная роскошь.
«Он сначала в каких-то полях жил, на буровых. И когда начал зарабатывать — сразу Dolce&Gabbana через лицо написано! У меня такого нет, а у него есть. Но я его переобула уже, заставляю жить на три тысячи в месяц», — вспоминала артистка.
История знакомства Складчиковой с мужем: тайная свадьбаЛетом 2024 года Виктория впервые представила своего возлюбленного публике — его зовут Антон. В эфире «Шоу Воли» он рассказал, что обратил внимание на Викторию в соцсетях, когда приехал в родной Сорочинск и решил посмотреть, кто живёт в его городе из бывших знакомых. Он написал Виктории, но запланировал встречу с ней в Москве.
«Повел ее в ресторан со звездой, все как положено, мы садимся, я говорю: "Слушай, закажи вино какое-то". Зову официанта. Он такой: "Извините, я сейчас позову сомелье". А сомелье: "Извините, мне стыдно…". Я думаю, зазвездилась, такое вино заказала! Говорю: а что за вино вообще? Да я беру за 400 рублей бутылку! Потом говорит, поехали отсюда в пельменную, а я: "Ага, наша!" И дальше понеслось», — рассказал парень.О том, что Виктория вышла замуж, она впервые сообщила в шоу Басты «Вопрос ребром». Артистка рассказала, что они с Антоном расписались в МФЦ, а само торжество прошло в пельменной в узком кругу — всего семь человек, включая жениха и невесту, а затем они поехали в баню.
После праздника супруги отправились в путешествие. В самолёте Викторию ожидал сюрприз: открыв чемодан мужа, она обнаружила, что он взял с собой шорты с дырками — момент, который позже стал темой её шуток.
Кто такой Антон Слепец: карьера и семья мужа СкладчиковойС 2022 года Антон Слепец занимает должность технического директора компании TSS Group, которая работает в сфере строительства и реконструкции нефтяных и газовых скважин. Он регулярно даёт комментарии профильным медиа и выступает экспертом АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив».
Также у него есть предпринимательский опыт: в 2023 году он основал ООО «Тутнефть», занимающееся добычей нефти и газа. В статусе индивидуального предпринимателя Антон состоит с 25 мая 2018 года — на тот момент ему было 23 года.
Он вырос в семье подполковника полиции в отставке Алексея Юрьевича и Марины Владимировны, занимавшей должность главного специалиста управления образования администрации Сорочинского городского округа.
В 2024 году, на день рождения супруги, он подарил ей зеленый автомобиль «Порш» стоимостью около 20 миллионов рублей.