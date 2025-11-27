27 ноября 2025, 11:35

Виктория Складчикова (фото: кадр из программы Stand Up)

Российская стендап-комик Виктория Складчикова прошла долгий путь — от выпускницы педфака до одной из самых заметных юмористок страны. Её резкий, прямолинейный стиль и уверенная манера поведения вызывают бурные обсуждения в соцсетях: часть аудитории восхищается её честностью, другая критикует за грубый образ, называя девушку «мужланкой». 28 ноября артистке исполняется 35 лет. О становлении Виктории, её профессиональном пути и неожиданной свадьбе расскажет «Радио 1».





Биография Виктории Складчиковой: ранние годы и семья

«Я его прям ненавидела. Прям на таком уровне, что мне сны даже снились. Я его убить была готова», — поделилась она в шоу «Сессия» Дмитрия Диброва.

Переезд в Оренбург и первые шаги в профессии

Начало карьеры Складчиковой в стендапе

Виктория Складчикова (фото: Instagram** / vikaskladchikova)



Виктория Складчикова в стендапе: шоу и проекты

Личная жизнь Виктории Складчиковой: от одиночества до замужества

«Если я влюбляюсь, то это до тех пор, пока он меня не бросит. Поэтому если я начинаю, то до победного! Единственное — во всех отношениях всегда бросали меня, но я всегда сама подводила к этому», — рассказывала звезда Stand Up.

Виктория Складчикова (фото: Instagram** / vikaskladchikova)



«Не только все от меня зависит — меня могут разлюбить. А причины меня разлюбить я выдаю через день», — призналась она.

«Он сначала в каких-то полях жил, на буровых. И когда начал зарабатывать — сразу Dolce&Gabbana через лицо написано! У меня такого нет, а у него есть. Но я его переобула уже, заставляю жить на три тысячи в месяц», — вспоминала артистка.

История знакомства Складчиковой с мужем: тайная свадьба

«Повел ее в ресторан со звездой, все как положено, мы садимся, я говорю: "Слушай, закажи вино какое-то". Зову официанта. Он такой: "Извините, я сейчас позову сомелье". А сомелье: "Извините, мне стыдно…". Я думаю, зазвездилась, такое вино заказала! Говорю: а что за вино вообще? Да я беру за 400 рублей бутылку! Потом говорит, поехали отсюда в пельменную, а я: "Ага, наша!" И дальше понеслось», — рассказал парень.

Антон Слепец (фото: кадр из «Шоу Воли»)



Кто такой Антон Слепец: карьера и семья мужа Складчиковой