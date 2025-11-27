Обвиняемый в мошенничестве с виллами на Бали Сергей Домогацкий сбежал до суда

27 ноября 2025, 10:24

На блогера Сергея Домогацкого поступило 30 заявлений о мошенничестве на Бали

Сергей Домогацкий (Фото: Instagram* @fachwerk_domogatskogo)

Блогер и строитель Сергей Домогацкий покинул Индонезию после того, как власти объявили его в розыск за мошенничество при продаже вилл на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.