Обвиняемый в мошенничестве с виллами на Бали Сергей Домогацкий сбежал до суда
Блогер и строитель Сергей Домогацкий покинул Индонезию после того, как власти объявили его в розыск за мошенничество при продаже вилл на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Полиция Бали направила Домогацкому повестку на 21 ноября, но он не явился. Позже выяснилось, что блогер улетел в Малайзию ещё 30 октября. На звонки он сообщает, что не может вернуться из-за дел в Куала-Лумпуре.
На Сергея уже подали 30 заявлений. Потерпевшие утверждают, что потеряли крупные суммы в его проектах. Не менее 30 человек из России приехали на Бали, чтобы написать заявление, и остаются там в ожидании развития дела.
Полиция заявила, что если Домогацкий снова проигнорирует вызов, последуют жёсткие меры. Предварительный ущерб потерпевшие оценивают в 31 миллиард индонезийских рупий (около 150 миллионов рублей).
