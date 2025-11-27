Достижения.рф

Стало известно, в каких войсках будет служить рэпер Макан

SHOT: Макан будет служить в элитном спецназе Росгвардии
Макан (Фото: Instagram*/1macan)

Рэпер Макан будет служить в элитном спецназе Росгвардии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



23-летнего Андрея Косолапова распределили в центр спецназначения «Витязь». Его основные задачи включают борьбу с терроризмом, спасение заложников и подавление массовых беспорядков.

За время существования отряда по меньшей мере 16 его бойцов были удостоены звания Героя Российской Федерации.

Напомним, Макан, состоявший на воинском учёте в военкомате города Раменское в Подмосковье, 6 октября получил повестку о призыве в армию.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0