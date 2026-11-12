12 ноября 2026, 15:23

Сергей Матвиенко (фото: Instagram* / sergeymatvienko1)

Сергей Матвиенко — российский комик и телеведущий, известный по шоу «Импровизация» и «Импровизаторы». Путь к популярности он начал с КВН, а позже выступал на ТНТ и создал собственный импровизационный театр. 13 ноября артист отмечает день рождения. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Сергея Матвиенко Учеба и первые выступления в КВН «Смех без правил» и дуэт «Пластилин» Театр «CraZy» и шоу «Импровизация» YouTube-проекты Сергея Матвиенко Личная жизнь Сергея Матвиенко Чем Сергей Матвиенко занимается сейчас

Детство и семья Сергея Матвиенко

«Сейчас бы, конечно, если бы я знал, где он, я бы ему помог. Может, он и не жив уже», — говорил артист.

Учеба и первые выступления в КВН

«Смех без правил» и дуэт «Пластилин»

Сергей Матвиенко (фото: Instagram* / sergeymatvienko1)

Театр «CraZy» и шоу «Импровизация»

YouTube-проекты Сергея Матвиенко

Личная жизнь Сергея Матвиенко

Чем Сергей Матвиенко занимается сейчас