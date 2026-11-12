Сергей Матвиенко — российский комик и телеведущий, известный по шоу «Импровизация» и «Импровизаторы». Путь к популярности он начал с КВН, а позже выступал на ТНТ и создал собственный импровизационный театр. 13 ноября артист отмечает день рождения. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и семья Сергея Матвиенко
Сергей Матвиенко родился 13 ноября 1983 года в поселке Ухолово Рязанской области. Когда мальчику исполнилось полгода, семья переехала в Новокубанск Краснодарского края, а затем — в Армавир. У комика есть сестра. В детстве Сергей любил разыгрывать гостей и устраивать домашние сценки. В одном из интервью он вспоминал, как танцевал с куклой своего роста и смешил родителей. По словам артиста, тогда он впервые почувствовал вкус сцены. Когда Сергею исполнилось десять лет, родители развелись. Позже отец начал злоупотреблять алкоголем и, по словам комика, жил на улице. В последний раз Матвиенко видел его в 15 лет.
«Сейчас бы, конечно, если бы я знал, где он, я бы ему помог. Может, он и не жив уже», — говорил артист.
Учеба и первые выступления в КВН
В школе Матвиенко писал сценарии праздников, играл в спектаклях и вел концерты. Он занимался карате и дзюдо, посещал студию бальных танцев и пробовал себя в роли диджея. После школы Сергей поступил в Армавирский механико-технологический институт, филиал КубГТУ, где выбрал специальность инженера-электрика. Уже на первом курсе студент создал команду КВН. Там он писал шутки, выступал перед публикой и учился импровизировать.
«Смех без правил» и дуэт «Пластилин»
В 24 года Матвиенко переехал в Санкт-Петербург и прошел кастинг шоу «Смех без правил» на ТНТ. На отборе он познакомился с Константином Скударновым из Владивостока. Вместе комики создали дуэт «Пластилин» и заняли второе место в проекте. После успеха на ТНТ участники дуэта выступали в «Убойной лиге». Позже Сергей стал резидентом «Comedy Club Санкт-Петербург», где продолжил развиваться как комедийный актер и сценарист.
Театр «CraZy» и шоу «Импровизация»
В 2011 году Матвиенко вместе с актером Антоном Захарьиным основал импровизационный театр «CraZy». Позже к коллективу присоединился Арсений Попов. В 2012 году Матвиенко и Попов участвовали в шоу «Битва за эфир» на Муз-ТВ и дошли до финала. Сергей появлялся и в других юмористических проектах, в том числе в «Точке Ю». Широкую известность артист получил благодаря шоу «Импровизация». Программа выходила на ТНТ с 2016 по 2022 год. Вместе с Матвиенко в ней выступали Дмитрий Позов, Арсений Попов и Антон Шастун. Комики импровизировали на сцене и реагировали на задания ведущего. После закрытия программы на ТНТ команда продолжила работу на СТС. Новое шоу получило название «Импровизаторы».
YouTube-проекты Сергея Матвиенко
В 2016 году комик и актриса Юлия Топольницкая запустили канал «Лэтс Дуит». Их вдохновила история канадца Кайла Макдональда, который благодаря серии обменов превратил скрепку в дом. Участники проекта начали со скрепки, а затем обменивали различные вещи, в том числе фотоаппарат, мопед, автомобиль и часы. К 2020 году они получили двухэтажный дом. Конечная цель проекта — квартира в Москве. На канале Матвиенко и Топольницкая ведут шоу «Скрепка». Еще один YouTube-канал комика — «Импроком», который он создал вместе с Арсением Поповым, Дмитрием Позовым и Антоном Шастуном. Участники выпускают на нем юмористические шоу.
Личная жизнь Сергея Матвиенко
Около шести лет артист встречался с дизайнером и проектировщиком Марией Бендыч из Санкт-Петербурга. В августе 2017 года стало известно об их расставании. Причины комик не комментировал. В интервью Матвиенко говорил, что семейная жизнь — не его формат. В выпуске шоу «Натальная карта» он признался в симпатии к блогеру Вале Карнавал. Артист рассказал, что писал ей, но не получил ответа.
Чем Сергей Матвиенко занимается сейчас
Матвиенко продолжает выступать с коллегами по «Импрокому» и участвует в юмористических проектах. Комики гастролируют по России, а в социальных сетях артист делится фотографиями с коллегами, кадрами со съемок и фрагментами выступлений.
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