Отец покончил с собой, а отчим порол ремнем: как живет Юля Гаврилина после скандала с Карнавал и расставания с Милохиным?

26 июня 2025, 13:35

Юлия Гаврилина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Юлия Гаврилина — популярная российская блогерша, певица и медийная личность, чья карьера началась с коротких видео в TikTok. 26 июня девушке исполнилось 23 года. «Радио 1» расскажет, из-за чего она поссорилась с Валей Карнавал и рассталась с Даней Милохиным.





Содержание Детство и семья Юлии Гаврилиной Первые шаги в карьере блогера: от YouTube до TikTok Телевизионные проекты и актерская карьера Личная жизнь Юлии Гаврилиной: отношения с Даней Милохиным Громкий конфликт с Валей Карнавал: что произошло между подругами Юля Гаврилина сегодня

Детство и семья Юлии Гаврилиной

«Думаю, я не уважаю этого человека за то, как именно он это сделал. Учитывая, что его женщине было всего двадцать лет... Мама ушла от него из-за того, что он позволял себе поднимать руку и слишком сильно держал ее в своем контроле. Мама в какой-то момент не смогла этого терпеть», — рассказала Юля журналисту Дмитрию Диброву.

Юля Гаврилина (фото: Instagram* / julia.gavrilina)



«Если ты обманул, то тебя будут пороть ремешком. Это нормально, у многих такое было. Советское воспитание… Родители делают, как умеют. Я обижена на него за то, что он выбрал такой метод. Не хотела бы так испытывать своих», — призналась она.

«Но папа у меня честный и хороший человек», — сказала она.

Первые шаги в карьере блогера: от YouTube до TikTok

Юля Гаврилина (фото: Instagram* / julia.gavrilina)



Телевизионные проекты и актерская карьера

Юля Гаврилина (фото: Instagram* / julia.gavrilina)



Личная жизнь Юлии Гаврилиной: отношения с Даней Милохиным

«Тяжело быть с хорошей самооценкой и любить себя, когда тебя предаёт самый близкий человек. Когда тебе изменяют — это больно. Ты перестаёшь чувствовать себя сексуальной, интересной девушкой, которая заслуживает любви и ласки», — сказала Юля.

Даня Милохин и Юля Гаврилина (фото: Instagram* /danya_milokhin)



Громкий конфликт с Валей Карнавал: что произошло между подругами

«Ребята, сейчас я нахожусь в Японии. Ночью я выпила что-то непонятное, что унесло меня в странные мысли и не присущее мне состояние. Сегодня я проснулась и ужаснулась от своего поведения. Все утро я плачу. Все, что происходило ночью — это точно не про меня. Вы знаете, что я ненавижу конфликты, грязь и я ненавижу выносить сор из избы. Особенно в медийном пространстве. Простите меня, пожалуйста», — объяснила она.

Юля Гаврилина сегодня