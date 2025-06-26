Отец покончил с собой, а отчим порол ремнем: как живет Юля Гаврилина после скандала с Карнавал и расставания с Милохиным?
Юлия Гаврилина — популярная российская блогерша, певица и медийная личность, чья карьера началась с коротких видео в TikTok. 26 июня девушке исполнилось 23 года. «Радио 1» расскажет, из-за чего она поссорилась с Валей Карнавал и рассталась с Даней Милохиным.
Детство и семья Юлии ГаврилинойБудущая звезда соцсетей родилась 26 июня 2002 года в Тюмени. Когда девочке было полтора года, ее отец покончил с собой. По словам Гаврилиной, трагедия произошла на фоне конфликта родителей.
«Думаю, я не уважаю этого человека за то, как именно он это сделал. Учитывая, что его женщине было всего двадцать лет... Мама ушла от него из-за того, что он позволял себе поднимать руку и слишком сильно держал ее в своем контроле. Мама в какой-то момент не смогла этого терпеть», — рассказала Юля журналисту Дмитрию Диброву.Детство Юли проходило в условиях строгого воспитания. Отчим придерживался жестких методов: мог лишить телефона за нарушение правил, а за опоздание домой — неделю домашнего ареста или сто отжиманий.
«Если ты обманул, то тебя будут пороть ремешком. Это нормально, у многих такое было. Советское воспитание… Родители делают, как умеют. Я обижена на него за то, что он выбрал такой метод. Не хотела бы так испытывать своих», — призналась она.Тем не менее Гаврилина признаёт, что она не держит на него зла.
«Но папа у меня честный и хороший человек», — сказала она.
Первые шаги в карьере блогера: от YouTube до TikTokЮлия начала свой путь в интернете в 2013 году с YouTube, где записывала игровые стримы. Однако желаемой популярности это ей не принесло.
Настоящий успех пришел с ростом популярности TikTok. Гаврилина стала снимать короткие музыкальные ролики, что принесло ей первую волну популярности.
Весной 2020 года Юлия присоединилась к российскому Hype House — аналогу американского проекта, где блогеры жили вместе и создавали совместный контент. Родители девушки сначала скептически отнеслись к такой идее, но в итоге поддержали ее решение.
Летом 2020 года Юля официально дебютировала как певица, выпустив сингл «Жу-жу». В том же году она представила ещё две композиции. Позже Гаврилина продолжила активно развивать музыкальную карьеру.
Тогда же Forbes включил Гаврилину в список самых высокооплачиваемых тиктокеров России. Она заняла четвертое место с доходом в 3,32 млн рублей.
Телевизионные проекты и актерская карьераВ 2021 году Юлия приняла участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке», где дошла до финала, но не выиграла. В 2022 году она вновь вернулась на шоу в рамках «Битвы сезонов», однако снова не смогла одержать победу.
Кроме того, Гаврилина дебютировала в кино, снявшись в сериалах «Открытый брак» и «Блеск».
В 2024 году зрители увидели её в развлекательных шоу «Прятки» на СТС и «Выживалити» на канале «Пятница!». В январе 2025 года Юлия объявила о выходе из состава Hype House, решив сосредоточиться на сольной карьере.
Личная жизнь Юлии Гаврилиной: отношения с Даней МилохинымПервым публично известным романом Юлии стали её отношения с Даней Милохиным. Пара активно выкладывала совместный контент, а сам Даня назвал Юлю своей девушкой и даже посвятил ей песню. Однако в 2021 году стало известно о расставании.
«Тяжело быть с хорошей самооценкой и любить себя, когда тебя предаёт самый близкий человек. Когда тебе изменяют — это больно. Ты перестаёшь чувствовать себя сексуальной, интересной девушкой, которая заслуживает любви и ласки», — сказала Юля.В 2024 году появились слухи о новом романе блогерши — на этот раз с рэпером nkeeei. Поводом для обсуждений стал их поцелуй на одной из вечеринок, а также совместный отдых в Таиланде. Официально пара свои отношения не подтверждала.
Громкий конфликт с Валей Карнавал: что произошло между подругамиОдин из самых громких скандалов с участием Гаврилиной произошёл в 2025 году. Поводом стало её резкое высказывание в адрес бывшей подруги и коллеги по TikTok Валентины Карнавал: на комментарий подписчика «Ш — общительная», блогерша ответила: «Вы явно перепутали меня с Валей».
Позже Гаврилина заявила, что на протяжении пяти лет терпела унижения со стороны Карнавал и больше не собирается «быть терпилой». Однако спустя несколько часов все оскорбительные публикации были удалены. Валя Карнавал прокомментировала ситуацию короткой фразой: «Ловлю жесткий фейспалм».
На следующий день Юлия публично извинилась, объяснив своё поведение влиянием японских напитков, которые она попробовала.
«Ребята, сейчас я нахожусь в Японии. Ночью я выпила что-то непонятное, что унесло меня в странные мысли и не присущее мне состояние. Сегодня я проснулась и ужаснулась от своего поведения. Все утро я плачу. Все, что происходило ночью — это точно не про меня. Вы знаете, что я ненавижу конфликты, грязь и я ненавижу выносить сор из избы. Особенно в медийном пространстве. Простите меня, пожалуйста», — объяснила она.Блогерша попросила прощения и у Вали, заявив, что ей не следовало выносить сор из избы.
Юля Гаврилина сегодняСегодня Юлия продолжает развивать музыкальную карьеру и активно ведет социальные сети. На её Instagram*-аккаунт подписано более 5,4 миллиона человек, а число подписчиков в TikTok превышает 20 миллионов.
Гаврилина выпускает новые песни и снимается в проектах на телевидении и интернете.
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