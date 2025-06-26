«Лучший символ этого дня»: Подробности второго дня свадьбы Ксении Бородиной

26 июня 2025, 12:01

Ксения Бородина во второй день свадьбы занималась посадкой дерева

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

23 июня торжественное мероприятие по случаю свадьбы Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым прошло в Подмосковье. Церемония была проведена с необычайной роскошью, но пара решила продолжить гуляния и объявила второй день свадьбы. Подробности новых моментов раскрыла певица Ольга Орлова в своём блоге.