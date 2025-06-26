«Лучший символ этого дня»: Подробности второго дня свадьбы Ксении Бородиной
23 июня торжественное мероприятие по случаю свадьбы Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым прошло в Подмосковье. Церемония была проведена с необычайной роскошью, но пара решила продолжить гуляния и объявила второй день свадьбы. Подробности новых моментов раскрыла певица Ольга Орлова в своём блоге.
Второй день празднества молодежны провели душевно и скромно, но с самыми настоящими эмоциями. Пара, как и гости, были в расслабленных образах. Необычным решением стала посадка дерева, как символа начала новой жизни и крепкой семьи. Выяснилось, что «древом любви» супруги выбрали яблоню.
Сама Ксения заявила, что хоть подготовка и длилась полгода, но все прошедшие дни они провели как в сказке. Муж телеведущей объявил, что хочет с Ксенией совместного ребёнка. Новоиспечённая пара задала тон новому тренду: осознанные свадьбы — с природой, чувствами и друзьями.
Ранее сообщалось, как прошёл главный день свадьбы Бородиной.
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